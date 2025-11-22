უკრაინაში ჰოლოდომორის ხსოვნის დღე აღნიშნეს

უკრაინაში 22 ნოემბერს ჰოლოდომორის ხსოვნის დღე აღნიშნეს, იმ ფონზე, როცა წინა ღამით რუსეთმა მასშტაბური თავდასხმები განახორციელა უკრაინის წინააღმდეგ, და, პარალელურად, კიევზე იზრდება ზეწოლა აშშ-ის მხრიდან შემუშავებულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე დასათანხმებლად.
უკრაინელები ნოემბრის მეოთხე შაბათს აღნიშნავენ ჰოლოდომორის ხსოვნის დღეს - საბჭოთა ხელისუფლების მიერ 1930-იან წლებში გამოწვეული შიმშილის, რომელსაც მილიონობით უკრაინელის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
"ყველამ ვიცით როგორ და რატომ" მოხდა შიმშილი, წერს უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი პლატფორმაზე X.
"და ახლა კიდევ ერთხელ ვიცავთ თავს რუსეთისგან - რუსეთისგან, რომელიც არ შეცვლილა და რომელსაც კვლავ სიკვდილი მოაქვს" - დასძენს უკრაინის პრეზიდენტი.
ზელენსკის არ უხსენებია აშშ-ის მიერ შემუშავებული სამშვიდობო შეთანხმების გეგმა, თუმცა დაწერა - "უკრაინას ვიცავდით, ვიცავთ, და ყოველთვის დავიცავთ. რადგან ეს ჩვენი ერთადერთი სახლია. და ჩვენს სახლში რუსეთი ვერასოდეს იბატონებს".
აშშ-ის პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპს სურს უკრაინა 27 ნოემბრამდე დათანხმდეს 28-პუნქტიან შეთანხმებას - ტრამპი აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში აშშ-ის მხარდაჭერა შეჩერდება.
გეგმა ითვალისწინებს უკრაინის მხრიდან ტერიტორიის 20 პროცენტზე მეტის დათმობას, არმიის შემცირებას 880,000-დან 600,000 სამხედრომდე და უარის თქმას ნატოში გაწევრიანების სურვილზე.
