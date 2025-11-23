ირაკლი კობახიძე რომის პაპს შეხვდება

„ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრი და პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე 24 ნოემბერს რომის პაპს, ლეო XIV-ს შეხვდება, - ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის facebook-გვერდი წერს.
ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია კობახიძის შეხვედრა წმინდა საყდრის სახელმწიფო მდივანთან, კარდინალ პიეტრო პაროლინისთან.
ირაკლი კობახიძე ვატიკანს ეწვევა დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში არიან: საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, კულტურის მინისტრი თინათინ რუხაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი.
