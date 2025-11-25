ტრამპი: უკრაინის შესახებ შეთანხმება „ახლოსაა“. უიტკოფი მოსკოვში გაემგზავრა

„ამ სამშვიდობო გეგმის დასრულების იმედით, დავავალე ჩემს სპეციალურ ელჩ სტივ უიტკოფს, შეხვდეს პრეზიდენტ პუტინს მოსკოვში“, - დაწერა ტრამპმა თავის Truth Social-ის პლატფორმაზე და აღნიშნა, რომ „რამდენიმე საკითხი დარჩა შესათანხმებელი“.
მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ „მალე“ შეხვდება პუტინს და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის, „მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ომის დასრულების შეთანხმება საბოლოო ან საბოლოო ეტაპზე იქნება“.
მანამდე AFP-ს საკითხთან დაკავშირებულმა მაღალი რანგის პირმა განუცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების დოკუმენტის პროექტის უახლესი ვერსია კიევისთვის „არსებითად უკეთესია“, ვიდრე აშშ-ს თავდაპირველი დოკუმენტი, დოკუმენტის ბოლო ვერსია ჯერ არ გამოქვეყნებულა.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამშაბათს მოსკოვი ცინიზმში დაადანაშაულა უკრაინაზე სასიკვდილო დარტყმების განხორციელების გამო, საბრძოლო მოქმედებების დასრულების მიზნით გაძლიერებული დიპლომატიის დროს.
„განსაკუთრებით ცინიკური ის არის, რომ რუსეთმა ასეთი დარტყმები მაშინ განახორციელა, როდესაც ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს“, - განაცხადა ზელენსკიმ საღამოს მიმართვაში, მას შემდეგ, რაც უკრაინელმა ოფიციალურმა პირებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ კიევში რუსეთის დარტყმების შედეგად შვიდი ადამიანი დაიღუპა.
25 ნოემბერს ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინა-რუსეთის შეთანხმება „ძალიან ახლოსაა“, მაგრამ ევროპელი ლიდერები სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილნი და რუსული რაკეტები კვლავ ცვივა კიევში.
აშშ-ის გეგმის პირველი ვერსია, 28-პუნქტიანი ტექსტი, რომელიც გასულ კვირას გავრცელდა მედიაში, ფართოდ გააკრიტიკეს, რადგან ის მოსკოვის მკაცრ მოთხოვნებს ითვალისწინებდა.
„უკრაინამ, აშშ-მა და ევროპელებმა ამერიკულ ინიციატივას განხორციელების საშუალება მისცეს“, - თქვა ოფიციალურმა პირმა და დასძინა: „ეს არ არის 28 პუნქტი, ის მნიშვნელოვნად შეიცვალა უკეთესობისკენ“.
მან განაცხადა, რომ გეგმის „მგრძნობიარე ნაწილები“, როგორიცაა ტერიტორიის საკითხი, შესაძლოა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან განიხილონ.
კიევი ითხოვს ტრამპთან შეხვედრას, რომელმაც თავდაპირველად 27 ნოემბერი დააწესა პირველი შეთანხმების მიღების ვადად.
ამერიკული მედიის ცნობით, აშშ-ის და რუსეთის დელეგატების მონაწილეობით ბოლო მოლაპარაკებები აბუ დაბიში მიმდინარეობდა.
აშშ-ის წარმომადგენელ, არმიის მდივანი დენ დრისკოლი რუს კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. როგორც მისმა პრესმდივანმა განაცხადა: „მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს და ჩვენ ოპტიმისტურად ვრჩებით“.
დაძაბული დისკუსიები შაბათ-კვირის შემდეგ მიმდინარეობს, როდესაც უკრაინისა და აშშ-ის წარმომადგენლები ჟენევაში შეიკრიბნენ, რათა განეხილათ ტრამპის საკამათო, საწყისი 28-პუნქტიანი გეგმა კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
უკრაინის მხარდამჭერი 30 ქვეყნის ლიდერები 25 ნოემბერს ონლაინ შეხვდნენ ერთმანეთს.
