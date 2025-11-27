პუტინი: ბრძოლა შეწყდება, როცა უკრაინის შეიარაღებული ძალები დონბასს დატოვებენ

რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ალასკაში აგვისტოში ვიზიტისა და აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ გაჩნდა შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმებების 28-პუნქტიანი სია. ამ სიის გარკვეული პუნქტები ჯერ კიდევ რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკებებამდე განიხილებოდა.
მან კომენტარი გააკეთა აშშ-ის სპეციალურ წარმომადგენელს, სტივ ვიტკოფსა და რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვსა და სპეციალურ წარმომადგენელ კირილ დმიტრიევს შორის სატელეფონო საუბრების გაჟონვაზე. პუტინმა არ გამორიცხა, რომ ეს შეიძლება იყოს როგორც „ფეიკები“, ისე „ნამდვილად მოსმენილი საუბრები“. „სინამდვილეში, ეს ჩვენს ქვეყანაში სისხლის სამართლის დანაშაულია. მოსმენა აკრძალულია“, დასძინა პუტინმა.
რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ვიტკოფის იმაში დადანაშაულება, რომ ის რუსი კოლეგების მიმართ ზედმეტად კეთილგანწყობილებილია, საფუძველს არის მოკლებული. ის იცავს აშშ-ისა და ტრამპის პოზიციასა და ინტერესებს. საერთო ჯამში, პუტინის თქმით, მოსკოვი ხედავს, რომ აშშ-ის მხარე რაღაც თვალსაზრისით ითვალისწინებს რუსეთის პოზიციას, რომელიც ანკორიჯამდე და ალასკის შემდეგ განიხილეს.
პრესკონფერენციაზე რუსეთის ლიდერმა დაადასტურა, რომ მომავალ კვირაში მოსკოვში აშშ-ის დელეგაციას ელოდებიან. პუტინის თქმით, უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში სხვა პირებთან ერთად პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადიმირ მედინსკი და საგარეო საქმეთა სამინისტროც ჩაერთვებიან. ვლადიმირ პუტინმა სისულელე უწოდა გავრცელებულ ვარაუდს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აღარ სარგებლობს მხარდაჭერით.
მანამდე აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ სამშვიდობო გეგმის საბოლოო ვერსიის შესათანხმებლად მან თავისი წარმომადგენლები გაგზავნა რუსეთთან და უკრაინასთან მოლაპარაკებებისთვის. ტრამპმა აღნიშნა, რომ სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი მეექვსედ გაემგზავრება მოსკოვში ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად, ხოლო არმიის მინისტრი დენიელ დრისკოლი მოლაპარაკებებს გამართავს უკრაინულ მხარესთან.
ტრამპის ადმინისტრაციის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის პროექტმა, რომელმაც გასულ კვირაში გაჟონა პრესაში, შეშფოთება გამოიწვია იმის თაობაზე, რომ უკრაინა შესაძლოა არახელსაყრელ პირობებში აღმოჩნდეს. მათ შორის სავარაუდო დათმობების გამო, რომლებიც დაკავშირებულია ნატოში კიევის გაწევრიანებასთან, ასევე მოთხოვნის გამო, რომ შემცირდეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა.
