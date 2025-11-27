ერმაკი: უკრაინა არ დათმობს ტერიტორიებს მშვიდობის სანაცვლოდ

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არ დათანხმდება ტერიტორიის დათმობას მშვიდობის სანაცვლოდ, განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა The Atlantic-თან ინტერვიუში.
„დღეს არცერთი საღად მოაზროვნე ადამიანი არ მოაწერს ხელს ტერიტორიის დათმობის დოკუმენტს. სანამ ზელენსკი პრეზიდენტია, არავინ არ უნდა ელოდოს, რომ ტერიტორიას დავთმობთ. ის არ მოაწერს ხელს ტერიტორიის დათმობის დოკუმენტს. კონსტიტუცია ამას კრძალავს. არავის არ შეუძლია ამის გაკეთება, თუ არ სურს უკრაინის კონსტიტუციისა და უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ წასვლა“, თქვა ერმაკმა.
მან დასძინა, რომ „ახლა ყველაფერი, რაზეც შეგვიძლია საუბარი, არის შეხების ხაზის განსაზღვრა“.
ამრიგად, The Atlantic-ის ცნობით, ერმაკმა წარმოადგინა უკრაინის პოზიცია სამშვიდობო მოლაპარაკებების შემდეგ რაუნდზე.
როგორც Axios-ი იტყობინებოდა ადრე ერმაკზე დაყრდნობით, ზელენსკი მზადაა, „რაც შეიძლება მალე“ შეხვდეს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რათა ხელი მოაწერონ სამშვიდობო ხელშეკრულებას.
შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების დროს უკრაინამ შეათანხმა ამერიკული მხარის მიერ შეთავაზებული სამშვიდობო გეგმის პირობათა უმრავლესობა. ტრამპის თქმით, სამშვიდობო გეგმა, რომელიც შემუშავებულია სპეციალური წარმომადგენლის, სტივ უიტკოფის, ვიცე-პრეზიდენტ ჯ. დ. ვენსის, სახელმწიფო მდივნის, მარკო რუბიოსა და ტრამპის სიძის, ჯარედ კუშნერის მონაწილეობით, თავდაპირველი 28 პუნქტიდან 22-მდე შემცირდა. თავიდან ის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების რუსეთისთვის ფაქტობრივ გადაცემას ითვალისწინებდა. შედეგად, ტერიტორიისა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხები გადაუჭრელი რჩება. ზელენსკი, სავარაუდოდ, მათ ტრამპთან შეხვედრის დროს განიხილავს.
ტრამპმა უკვე დაავალა თავის წარმომადგენლებს, შეხვდნენ ზელენსკის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს - შესაბამისად, უკრაინასა და რუსეთში - და შეათანხმონ სამშვიდობო შეთანხმების დეტალები.
პუტინმა 27 ნოემბერს განაცხადა, რომ რუსეთში მოლაპარაკებები მომავალი კვირის პირველ ნახევარში გაიმართება. მან დასძინა, რომ არ ელოდა ტრამპის მიერ ნავთობკომპანიების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას, მაგრამ გამოთქვა მზადყოფნა, იბრძოლოს „ბოლო უკრაინელამდე“, სანამ უკრაინის ჯარები არ გავლენ დონბასში „დაკავებული ტერიტორიებიდან“.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აშშ-სა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები მიმდინარე და მომავალ კვირაში გაიმართება.
