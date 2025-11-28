თურქეთი იუწყება რუსეთის "ჩრდილოვანი ფლოტის" ორ ხომალდზე გაჩენილ ხანძრებზე

თურქეთის ხელისუფლება იუწყება ხანძრებზე, რომლებიც გაჩნდა შავ ზღვაში, ნავთობის ორ ტანკერზე - "გარე მოქმედების" შემდეგ. ორივე ხომალდს დასავლეთის სანქციები აქვს დაწესებული, როგორც ნაწილებს რუსეთის "ჩრდილოვანი ფლოტისა", რომლის მეშვეობითაც რუსეთი ნავთობით ვაჭრობს.
"რუსეთის ნოვოროსიისკის პორტში მიმავალმა ცარიელმა ტანკერმა, KAIROS-მა, გამოსცა ხანძრის სიგნალი ჩვენი ნაპირიდან 28 მილის მოშორებით, სავარაუდოდ გარე მოქმედების შედეგად. ეკიპაჟის 25 წევრის მდგომარეობა კარგია. მეზღვაურთა ევაკუაციისთვის რაიონში მივლენილია ჩვენი სამაშველო ძალები, სიტუაცია კონტროლის ქვეშაა" - ნათქვამია თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებაში.
მეორე ხომალდმა, სახელად VIRAT-ი, თურქეთის უწყების მონაცემებით გაავრცელა შეტყობინება, რომ დარტყმას დაექვემდებარა შავ ზღვაში, ნაპირიდან დაახლოებით 35 საზღვაო მილის მოშორებით. "მომხდარის ადგილას მივლენილია სამაშველო ჯგუფები და კომერციული ხომალდი. ბორტზე მყოფი ეკიპაჟის 20-ვე წევრი კარგ მდგომარეობაშია, სამანქანო განყოფილებაში აღმოჩენილია სქელი დაკვამლიანება. სიტუაცია კონტროლის ქვეშაა" - წერს თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტრო.
რუსეთში ომის მომხრე ბლოგერები წერენ, რომ VIRAT-ზე იერიში ხუთი საზღვაო დრონით განხორციელდა - იუწყება რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
სხვა დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. რუსეთის მხარეს განცხადება არ გაუკეთებია.
