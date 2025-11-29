Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
სულ მცირე ერთი დაიღუპა და 11 დაშავდა რუსეთის საჰაერო იერიშების შედეგად კიევში

უკრაინული მედიის ინფორმაციით, შაბათს გამთენიას რუსეთის ავიაიერიშების შედეგად სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 11 დაშავდა, მათ შორის ბავშვიც.

მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით წერს, რომ იერიშში მონაწილეობდა რაკეტები და დრონები, რამაც ქალაქის სხვადასხვა რაიონში საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. ზიანის სრული მასშტაბი ჯერ უცნობია.

გავრცელებული ცნობებით, საჰაერო განგაშის სირენები აქტიურდებოდა ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც.

კიევი რუსეთის საჰაერო იერიშების ხშირი სამიზნეა. კვირის დასაწყისში ქალაქის მერმა, ვიტალი კლიჩკომ, განაცხადა, რომ ბალისტიკური, ფრთოსანი, ჰიპერბგერითი რაკეტებისა და დრონების შეტევებს შვიდი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს აღწერით, ეს იყო „მასშტაბური კომბინირებული შეტევა“ ქვეყნის ენერგოინფრასტრუქტურაზე.

უკრაინა 2022 წლის თებერვლიდან რუსეთის სრულმასშტაბიან შეჭრას დასავლელი მოკავშირეების მნიშვნელოვანი დახმარებით იგერიებს. რუსული ძალები ხშირად ესხმის უკრაინის ქალაქებს ღამით თავს.

საომარი ვითარების მიუხედავად, აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს უკრაინასა და მის ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებს შორის შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების კონტურებზე. ამ ეტაპზე გაურკვეველია, როგორი შეიძლება იყოს უკრაინასა და რუსეთს შორის მტკიცე კომპრომისი.

