სენატორები რიში და შაჰინი მოუწოდებენ მთავრობას, „კურსი დაუყოვნებლივ შეცვალოს“

აშშ-ს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თანათავმჯდომარეებმა, სენატორებმა, ჯიმ რიშიმ და ჯინ შაჰინიმ 2024 წლის 28 ნოემბრის მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნებს.
გასულ წელს ამ დღეს, ქვეყანაში დაიწყო საპროტესტო დემონსტრაციები, მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ევროკავშირთან ინტეგრაციის შეჩერების შესახებ განაცხადა.
2025 წლის 28 ნოემბერს ერთი წელი შესრულდა „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურის, ირაკლი კობახიძის განცხადებიდან, - რომ 2028 წლამდე აღარ დააყენებენ ევროკავშირში გაწევრებისათვის საჭირო მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს დღის წესრიგში, - და უწყვეტი ანტისამთავრობო, პროევროპული დემონსტრაციების დაწყებიდან
„მოვუწოდებთ მთავრობას დაუყოვნებლივ შეცვალოს კურსი, აღადგინოს პოლიტიკური თავისუფლებები საქართველოში და ხელახლა დაუჭიროს მხარი დემოკრატიულ მმართველობას“, - ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის საიტზე გამოქვეყნდა.
სენატორების განცხადებით, „ერთი წლის წინ, ამ დღეს საქართველო თავისი ისტორიის ახალ ბნელ ეპიზოდში შევიდა. ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ ხალხს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას დაპირდა — რასაც მხარს უჭერდა ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა — შემდეგ შეცვალა ეს პოზიცია და დაარღვია კონსტიტუციური ვალდებულება. პასუხად, ქართველები ქუჩაში გამოვიდნენ ცვლილების მოთხოვნით“.
ჯიმ რიში და ჯინ შაჰინი საერთო განცხადებაში ამ ერთი წლის განმავლობაში მიღებულ კანონებს „ავტორიტარულს“ უწოდებენ და მიაჩნიათ, რომ ამომრჩევლების შეშფოთებაზე პასუხისა და ოპოზიციასთან თანამშრომლობის ნაცვლად „ქართულმა ოცნებამ“ აკრძალა და დააპატიმრა პოლიტიკური ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერები დააშინა, ცილი დასწამა აშშ-ს ელჩსა და საელჩოს.
„საქართველოში პოლიტიკური ძალადობის ესკალაციის გამო, ჩვენ სულ უფრო მეტად შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებით და ვაფასებთ ხალხის შეუპოვრობას ამ რეპრესიებთან დაპირისპირებაში. და როგორც ამერიკელები, ჩვენ აღფრთოვანებულები ვართ იმით, რომ ქართველი ხალხი უარს ამბობს თავისუფლების დათმობაზე, რაც არ უნდა ძვირი დაჯდეს ეს.
როგორც საქართველოს ახლო მეგობრები, ჩვენ წლების განმავლობაში ვაკვირდებოდით ამ პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში და ღრმად ვართ ჩართულნი ქვეყნის წარმატებაში. ქართველი ხალხი იმსახურებს ლიდერობას, რომელიც პატივს სცემს მათ უფლებას, განსაზღვრონ თავიანთი ქვეყნის მომავალი“, - ნათქვამია განცხადებაში.
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროც გამოეხმაურა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და „უსამართლოდ დაპატიმრებულთა“ გათავისუფლება მოითხოვა.
