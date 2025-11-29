ნოვოროსიისკთან ნავთობის კომპანიის ნავმისადგომი მწყობრიდან გამოვიდა საზღვაო დრონების შეტევის შედეგად

რუსეთში, ნოვოროსიისკთან ახლოს საზღვაო დრონების შეტევის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა კასპიის მილსადენის კონსორციუმის (CPC) ერთ-ერთი ნავმისადგომი. ნავთობის ჩამოტვირთვის პროცესი შეჩერდა, ტანკერები ზღვაშია გატანილი. ამ ცნობას ავრცელებს თავად კომპანია და აცხადებს, რომ ნავმისადგომის შემდგომი გამოყენება "არ ჩანს შესაძლებელი".
წინასწარი მონაცემებით, შავი ზღვის აკვატორიაში ნავთობი არ ჩაღვრილა.
კონსორციუმის წარმომადგენლების განცხადებით, ეს არის "უკვე მესამე აგრესიის აქტი სრულიად სამოქალაქო ობიექტის" წინააღმდეგ. 2025 წლის თებერვალში უკრაინის დრონებმა მწყობრიდან გამოიყვანეს ნავთობის გადამზიდი სადგური "კროპოტინსკაია", სექტემბერში დრონების შეტევის შედეგად დაზიანდა კომპანიის ოფისი - წერს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
კასპიის მილსადენის კონსორციუმი არის ნავთობის ტრანსპორტირების საერთაშორისო კომპანია, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთი, ყაზახეთი და სხვა ქვეყნების კომპანიები. კონსოცრიუმის მილსადენით ძირითადად ყაზახეთში მოპოვებული ნავთობი გადააქვთ ნოვოროსიისკის პორტში.
უკრაინის დრონებმა 29 ნოემბრის ღამეს იერიში მიიტანეს ასევე კრასნოდარის მხარეში მდებარე ნავთობის გადამამუშავებელ კომპანიაზე. ომის მიმდინარეობის პერიოდში ამ ქარხანაზე რამდენჯერმე განხორციელდა შეტევა. გაჩნდა ხანძარი.
