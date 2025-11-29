ერმაკის ნაცვლად მოლაპარაკებებში უკრაინის დელეგაციას უმეროვი უხელმძღვანელებს

უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელი, რუსტემ უმეროვი სათავეში ჩაუდგა უკრაინის დელეგაციას სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ამის თაობაზე ბრძანებას პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 29 ნოემბერს მოაწერა ხელი.
ერთი კვირით ადრე ამ დელეგაციის ხელმძღვანელად დაინიშნა პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი, ანდრი ერმაკი. თუმცა 28 ნოემბერს ერმაკი თანამდებობიდან გადადგა, კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალისა და მასთან ჩატარებული ჩხრეკის ფონზე.
გამოქვეყნდა დელეგაციის შემადგენლობაც, რომელიც ფაქტობრივად უცვლელია. მისი წევრები არიან, მათ შორის, დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი კირილო ბუდანოვი, გენერალური შტაბის მეთაური ანდრი გნატოვი, საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსი ოლეჰ ივაშჩენკო.
ბრძანებაში ნათქვამია, რომ დელეგაცია შედგენილია "მყარი და სამართლიანი მშვიდობის" მიღწევაზე მიმართული მოლაპარაკებებისთვის, აშშ-ის, სხვა საერთაშორისო პარტნიორებისა და რუსეთის მონაწილეობით.
უმეროვი უკრაინის დელეგაციას მაისსა და ივნისში ხელმძღვანელობდა, სტამბოლში გამართულ მოლაპარაკებებზე. ერმაკს ამ დრომდე დელეგაციის ხელმძღვანელობა ეკისრებოდა 23 ნოემბერს ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებებზე, აშშ-ის სამშვიდობო გეგმის გარშემო.
მანამდე მედია იუწყებოდა, რომ სწორედ უმეროვი მონაწილეობდა აშშ-ში გამართულ მოლაპარაკებებში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საგანგებო წარმომადგენელთან, სტივ უიტკოფთან და ჯარედ კუშნერთან. განხილვის თემა იყო ე.წ. 28-პუნქტიანი გეგმა.
გავრცელებული მოლოდინით, ამ შაბათ-კვირას ფლორიდაში გაიმართება აშშ-უკრაინის მოლაპარაკების ახალი რაუნდი, უიტკოფის და კუშნერის მონაწილეობით - რომლებიც მომავალ კვირას მოსკოვს ეწვევიან. სააგენტო Bloomberg-ი და სხვა მედიასაშუალებები ზელენსკის მიერ ბრძანებაზე ხელის მოწერამდე იუწყებოდნენ, რომ უმეროვი, ბუდანოვი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერჰი კისლიცია აშშ-ში გაფრინდნენ. მანამდე ვარაუდობდნენ, რომ აშშ-ში ერმაკიც გაემგზავრებოდა.
ფორუმი