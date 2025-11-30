პარლამენტთან მოშიმშილეებმა, მათ შორის გედევან ფოფხაძემ, შიმშილობა შეწყვიტეს

ფოფხაძესთან ერთად შიმშილობა გამოცხადებული ჰქონდათ მოქალაქეებს, დარეჯან ცხვიტარიას, კახა ელიოზიშვილსა და სხვებს.
მათმა ნაწილმა შიმშილობა პარლამენტთან 28 ოქტომბერს დაიწყო, ნაწილი კი მოგვიანებით შეუერთდა.
ისინი ამავდროულად არიან 2024 წლის 28 ნოემბერს დაწყებული უწყვეტი საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეები და ითხოვენ ახალ საპარლამენტო არჩევნებსა და აქციებთან დაკავშირებული დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას.
წუხელ, 29 ნოემბრის ღამეს ერთ-ერთი მოშიმშილე, დავით ჭელიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. სხვა მოშიმშილეებიც სუსტად იყვნენ.
მათ დღეს, 30 ნოემბერს შიმშილობა შეწყვიტეს აქციების მონაწილე არქიმანდრიტის, დოროთე ყურაშვილის თხოვნით.
ფორუმი