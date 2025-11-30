Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

პარლამენტთან მოშიმშილეებმა, მათ შორის გედევან ფოფხაძემ, შიმშილობა შეწყვიტეს

მათ შიმშილობა არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილის მოწოდების შემდეგ შეწყვიტეს
მათ შიმშილობა არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილის მოწოდების შემდეგ შეწყვიტეს

პარტია „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთმა წევრმა, ყოფილმა დეპუტატმა გედევან ფოფხაძემ და მასთან ერთად მოშიმშილე სხვა ადამიანებმა 34 დღის შემდეგ შიმშილობა შეწყვიტეს. ისინი პარლამენტთან 24-საათიან პროტესტს აგრძელებენ.

ფოფხაძესთან ერთად შიმშილობა გამოცხადებული ჰქონდათ მოქალაქეებს, დარეჯან ცხვიტარიას, კახა ელიოზიშვილსა და სხვებს.

მათმა ნაწილმა შიმშილობა პარლამენტთან 28 ოქტომბერს დაიწყო, ნაწილი კი მოგვიანებით შეუერთდა.

ისინი ამავდროულად არიან 2024 წლის 28 ნოემბერს დაწყებული უწყვეტი საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეები და ითხოვენ ახალ საპარლამენტო არჩევნებსა და აქციებთან დაკავშირებული დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას.

წუხელ, 29 ნოემბრის ღამეს ერთ-ერთი მოშიმშილე, დავით ჭელიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. სხვა მოშიმშილეებიც სუსტად იყვნენ.

მათ დღეს, 30 ნოემბერს შიმშილობა შეწყვიტეს აქციების მონაწილე არქიმანდრიტის, დოროთე ყურაშვილის თხოვნით.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG