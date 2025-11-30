ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის პრეზიდენტს ოფიციალურად მიმართა შეწყალების თხოვნით

ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის პრეზიდენტ იცხაკ ჰერცოგს შეწყალების ოფიციალური თხოვნა გაუგზავნა. ამის შესახებ კვირას განაცხადა პრეზიდენტის კანცელარიამ.
ეს თხოვნა კანცელარიამ გადასცა იუსტიციის სამინისტრო შეწყალების საკითხების კომისიას, რომელიც ჰერცოგისთვის შეაგროვებს „ყველა შესაბამისი ორგანოს“ მოსაზრებებს, რის შემდეგაც „ის პასუხისმგებლობით, კეთილსინდისიერად განიხილავს თხოვნას“.
ცალკე ვიდეომიმართვაში ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისმა სასამართლო საქმემ ორად გახლიჩა ქვეყანა და რომ შეწყალება ხელს შეუწყობს ეროვნული ერთიანობის აღდგენას. მან ასევე თქვა, რომ კვირაში სამჯერ სასამართლოში გამოცხადების მოთხოვნა მას ხელს უშლის სახელმწიფოს მართვაში.
ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი „უკვე ექვსი წელი გრძელდება“, მაგრამ „გამოძიების დაწყების შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი არ მომხდარა“. „ისევე როგორც ბევრნი ქვეყანაში, დარწმუნებული ვარ, რომ პროცესის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა არსებითად დაეხმარება საზოგადოებაში დაძაბულობის შემცირებას და ხელს შეუწყობს ფართო შერიგებას - იმას, რაც ჩვენს ქვეყანას ასე ძლიერ სჭირდება,“ განაცხადა ისრაელის პრემიერმა და შემდეგ ისაუბრა ქვეყნის კეთილდღეობასა და მის წინაშე მდგარ ისტორიულ ამოცანებზე.
როგორც Times of Israel წერს, შეწყალების შესახებ მიმართვაში ნეთანიაჰუ არ აღიარებს ბრალს და არავითარ ბოდიშს არ იხდის, სამაგიეროდ ბევრს წერს იმაზე, რომ სასამართლო პროცესი ზიანის მომტანია ისრაელის საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის.
ნოემბრის დამდეგს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელის პრეზიდენტ იცხაკ ჰერცოგს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც მოუწოდა მას, „სრულად შეიწყალოს“ ნეთანიაჰუ. ტრამპმა დაწერა, რომ ნეთანიაჰუ „მამაცურად იცავდა ისრაელს ძლიერი მოწინააღმდეგეებისგან“ და რომ გაუმართლებელია ქვეყნის მართვაში მისთვის ხელის შეშლა.
ნეთანიაჰუ ისრაელის ისტორიაში ერთადერთი მოქმედი პრემიერ-მინისტრია, რომელიც სასამართლოს წინაშე წარდგა. მას ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში, ნდობის ბოროტად გამოყენებაში და ქრთამების აღებაში სამ სხვადასხვა საქმეში, რომლებშიც მას ადანაშაულებენ მდიდარ პოლიტიკურ მხარდამჭერებთან კორუფციულ გარიგებებში. მას ასევე ბრალს სდებენ იმაში, რომ ის კონკრეტულ მედიასაშუალებებს ეხმარებოდა საკუთარი საქმიანობის დადებითად გაშუქების სანაცვლოდ.
