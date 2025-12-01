მადრიდში გაიმართა საპროტესტო აქცია პრემიერ-მინისტრ სანჩესის გადადგომის მოთხოვნით

საპროტესტო აქცია ლოზუნგით: „მაფია თუ დემოკრატია“ 30 ნოემბერს გაიმართა. ესპანეთის შსს-ს ცნობით, აქციაში 40 ათასამდე ადამიანი მონაწილეობდა. „სახალხო პარტიის“ თანახმად, დემონსტრანტების რიცხვი ორჯერ მეტი, 80 ათასი იყო.
საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა კორუფციის ბრალდება, რომელიც გასულ კვირაში წაუყენეს ესპანეთის ტრანსპორტის ყოფილ მინისტრს, სანჩეს აბალოსს და მის ყოფილ მრჩეველს, კოლდო გარსიას.
გამოძიების თანახმად, საქმე ეხება კოვიდ-პანდემიის გამო დამცავი ნიღბების შეძენასთან დაკავშირებულ კორუფციულ გარიგებას. 2020 წელს ესპანეთის სახელმწიფო სტრუქტურებმა საჯარო ტენდერის გარეშე დამცავი ნიღბები დაუკვეთეს კომპანიას, რომელსაც ჯანდაცვის სფეროში გამოცდილება არ ჰქონდა. ამ კომპანიის ხელმძღვანელმა მოგვიანებით სასამართლოში განაცხადა, რომ აბალოსი, გარსია და სხვა სახელმწიფო მოხელეები მოისყიდა. ტრანსპორტის ყოფილ მინისტრს და მის ყოფილ მრჩეველს წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. პროკურატურა აბალოსისთვის 20-წლიან საპატიმრო სასჯელს ითხოვს. ბრალდებულები კორუფციულ გარიგებას უარყოფენ.
ოპოზიციური „სახალხო პარტია“ მიიჩნევს, რომ კორუფციულ სკანდალზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პირადად პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესს და ის უნდა გადადგეს, რადგან მისი მართვის სტილი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ინსტიტუციურ და მორალურ კორუფციას. სანჩესის ოპონენტები ხაზს უსვამენ კორუფციასთან მისი ცოლისა და ძმის შესაძლო კავშირებსაც. ესპანეთის სოციალისტი პრემიერ-მინისტრი მსგავს ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულ ცილისწამებას უწოდებს.
