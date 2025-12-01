Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

მადრიდში გაიმართა საპროტესტო აქცია პრემიერ-მინისტრ სანჩესის გადადგომის მოთხოვნით

ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი

ესპანეთის ოპოზიციური „სახალხო პარტიის“ მოწოდებით ათეულობით ათასი ადამიანი გამოვიდა მადრიდის ცენტრში, საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის. დემონსტრანტებმა გაიზიარეს ოპოზიციის მოთხოვნა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესის გადადგომისა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ.

საპროტესტო აქცია ლოზუნგით: „მაფია თუ დემოკრატია“ 30 ნოემბერს გაიმართა. ესპანეთის შსს-ს ცნობით, აქციაში 40 ათასამდე ადამიანი მონაწილეობდა. „სახალხო პარტიის“ თანახმად, დემონსტრანტების რიცხვი ორჯერ მეტი, 80 ათასი იყო.

საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა კორუფციის ბრალდება, რომელიც გასულ კვირაში წაუყენეს ესპანეთის ტრანსპორტის ყოფილ მინისტრს, სანჩეს აბალოსს და მის ყოფილ მრჩეველს, კოლდო გარსიას.

გამოძიების თანახმად, საქმე ეხება კოვიდ-პანდემიის გამო დამცავი ნიღბების შეძენასთან დაკავშირებულ კორუფციულ გარიგებას. 2020 წელს ესპანეთის სახელმწიფო სტრუქტურებმა საჯარო ტენდერის გარეშე დამცავი ნიღბები დაუკვეთეს კომპანიას, რომელსაც ჯანდაცვის სფეროში გამოცდილება არ ჰქონდა. ამ კომპანიის ხელმძღვანელმა მოგვიანებით სასამართლოში განაცხადა, რომ აბალოსი, გარსია და სხვა სახელმწიფო მოხელეები მოისყიდა. ტრანსპორტის ყოფილ მინისტრს და მის ყოფილ მრჩეველს წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. პროკურატურა აბალოსისთვის 20-წლიან საპატიმრო სასჯელს ითხოვს. ბრალდებულები კორუფციულ გარიგებას უარყოფენ.

ოპოზიციური „სახალხო პარტია“ მიიჩნევს, რომ კორუფციულ სკანდალზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პირადად პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესს და ის უნდა გადადგეს, რადგან მისი მართვის სტილი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ინსტიტუციურ და მორალურ კორუფციას. სანჩესის ოპონენტები ხაზს უსვამენ კორუფციასთან მისი ცოლისა და ძმის შესაძლო კავშირებსაც. ესპანეთის სოციალისტი პრემიერ-მინისტრი მსგავს ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულ ცილისწამებას უწოდებს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG