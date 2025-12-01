მაკრონმა და ზელენსკიმ მოკავშირეებთან ითათბირეს სამშვიდობო გეგმაზე

ზელენსკი 1 დეკემბერს ესტუმრა პარიზს. ელისეს სასახლეში გამართული მრავალსაათიან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გუშინ აშშ-ისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის ფლორიდაში გამართულ მოლაპარაკებებს.
როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა აშშ-ში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ, შეხვედრის მთავარი თემა იყო აშშ-ის სამშვიდობო გეგმა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისა და კიევისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მინიჭების თაობაზე. „მშვიდობა მართლაც მყარი უნდა გახდეს. ომი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დასრულდეს. ახლა ბევრია დამოკიდებული ყოველი ლიდერის მონაწილეობაზე,“ დაწერა მან X-ში.
მაკრონი და ზელენსკი ორშაბათს გამართული შეხვედრის დროს უკრაინაში ვითარების დარეგულირების თაობაზე ესაუბრნენ ევროპის რამდენიმე სახელმწიფოს მეთაურსა და მთავრობის თავმჯდომარეს. სხვათა შორის, მათ სატელეფონო საუბრები გამართეს გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან, ასევე ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რიუტესთან, ნათქვამია ელისეს სასახლის განცხადებაში.
ამასთან, მოლაპარაკებებში ონლაინ რეჟიმში ჩაერთო უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი და აშშ-ის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივენ უიტკოფი, რომლებიც ფლორიდაში გამართულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ. უმეროვი ორშაბათსაც ფლორიდაში იმყოფებოდა ზოგიერთი საკითხის დასაზუსტებლად.
თავის მხრივ უმეროვმა X-ში დაწერა „მნიშვნელოვან წინსვლაზე“ შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების თაობაზე ამერიკაში გამართულ მოლაპარაკებებზე და მადლობა გადაუხადა ამერიკის მხარეს „კონსტრუქციული და პარტნიორული მიდგომისთვის“. ამასთან, უმეროვის თქმით, ცალკეული საკითხები ჯერაც დასაზუსტებელია.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-ნოელ ბარომ მაკრონსა და ზელენსკის შორის მოლაპარაკებების დაწყებამდე აღნიშნა, რომ უკრაინაში სამშვიდობო დარეგულირების პროცესი ვერ ჩატარდება ევროპელების მონაწილეობის გარეშე. მან ახსენა, რომ ევროპამ უკვე მიაღწია კიევის სასარგებლო დათმობებს აშშ-ის გეგმის შესახებ მოლაპარაკებებზე, უთხრა ბარომ საფრანგეთის პრესას.
