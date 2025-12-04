სახალხო დამცველმა ალეკო ელისაშვილი საპატიმროში მოინახულა

„ასევე დაწესებულებაში მყოფი სხვა პატიმრები მოინახულა და მათი განთავსების პირობებს გაეცნო“, - წერია პრესსამსახურის გავრცელებულ ინფორმაციაში.
სახალხო დამცველად არჩევამდე ლევან იოსელიანი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ალეკო ელისაშვილის თანაპარტიელი იყო. ორივე მათგანი 2020 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი იყო.
რადიო თავისუფლება ლევან იოსელიანისთვის დამატებითი კითხვების დასასმელად დაუკავშირდა სახალხო დამცველის აპარატს - თანხმობის შემთხვევაში მასალა განახლდება.
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, „ლელო-ძლიერი საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი პოლიციამ 29 ნოემბერს, დილის საათებში თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში სისხლის სამართლის წესით დააკავა.
პროკურატურის ვერსიით, „ნიღბიანმა“ პოლიტიკოსმა ჩაქუჩის გამოყენებით ჩაამსხვრია სასამართლოს კანცელარიის შენობის გარე ფასადის მინა და ასე შეაღწია შიდა სივრცეში. ამის შემდეგ სხვადასხვა ნაწილში, „მათ შორის ადგილზე განთავსებულ ნივთებზე და დოკუმენტაციაზე“, დაასხა „დიდი რაოდენობით აალებადი ნივთიერება და ცეცხლის წაკიდებით სცადა ხანძრის გაჩენა“.
მას ბრალი „ტერორიზმის აქტის მცდელობისთვის“ წაუყენეს. სისხლის სამართლის კოდექსის 323-ე მუხლით ელისაშვილს 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
პოლიტიკოსი აღიარებს, რომ მას ჰქონდა ცეცხლის გაჩენის მცდელობა, თუმცა ბრალის კვალიფიკაციას არ ეთანხმება.
