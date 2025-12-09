მოსკოვში ჩავიდა თვითმფრინავი აშშ-იდან დეპორტირებული რუსეთის მოქალაქეებით

8-9 დეკემბრის ღამეს, მოსკოვში დაეშვა კაიროდან მომავალი თვითმფრინავი, რომელშიც შეერთებული შტატებიდან დეპორტირებული რუსეთის მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო „აგენტსტვო“ ორგანიზაცია Russian America for Democracy in Russia-ს ხელმძღვანელ დმიტრი ვალუევზე დაყრდნობით. სადეპორტაციო რეისის ჩასვლის შესახებ, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მესამეა, იტყობინება ასევე „ეხო“.
ვალუევის თქმით, მამაკაცებს ჩასვლისთანავე გადაეცათ სამხედრო კომისარიატებში გამოცხადების უწყებები. მან განმარტა, რომ ისინი, სავარაუდოდ, სამხედრო აღრიცხვას უკავშირდება. ჯერჯერობით არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, დააკავეს თუ არა ვინმე ჩასვლისთანავე.
ერთ-ერთი მგზავრის ქმარმა „მედიაზონას“ განუცხადა, რომ თვითმფრინავში 64 ადამიანი იმყოფებოდა. მან ასევე დაადასტურა, რომ ყველა მამაკაცს ჩასვლისთანავე გადაეცა სამხედრო კომისარიატის უწყებები.
რუსები არიზონიდან სპეციალური რეისით ჩაიყვანეს ეგვიპტის დედაქალაქში. ვალუევმა სააგენტოს განუცხადა, რომ დეპორტირებულ რუსეთის მოქალაქეებს ეგვიპტის დედაქალაქში ტელეფონები და პირადი ნივთები გადასცეს და ბადრაგის თანხლებით აიყვანეს მოსკოვში მიმავალ თვითმფრინავზე.
როგორც გამოცემა იხსენებს, აშშ-იდან რუსების წინა ორი მასობრივი გაძევება 2025 წლის ივნისსა და აგვისტოში მოხდა, გარდა ამისა, ხალხის ექსტრადიცია მოხდა ინდივიდუალური წესითაც.
ხელისუფლებაში დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ გაიზარდა შეერთებული შტატებიდან იმ არალეგალური მიგრანტებისა და თავშესაფრის მაძიებლების გაძევების მაჩვენებელი, რომელთა განაცხადებიც არ დაკმაყოფილდა. ეს რუსეთის მოქალაქეებსაც ეხება.
სექტემბერში რუსმა ოპოზიციონერებმა ვლადიმირ კარა-მურზამ, იულია ნავალნაიამ და ილია იაშინმა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის მიმართეს და მოუწოდეს, მიიღოს ოპოზიციურად განწყობილი რუსეთის მოქალაქეები, რომელთაც აშშ-იდან დეპორტაცია ემუქრებათ ამ ქვეყანაში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების გამო.
