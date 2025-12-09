ზელენსკიმ თქვა, რომ თანახმაა არჩევნები ჩატარდეს და რომ აშშ-ს სურს, "რეალური გარანტიები" მისცეს კიევს

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სამშაბათს ჟურნალისტებთან ონლაინ შეხვედრისას განაცხადა, რომ უკრაინას, ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკებების პროცესის ფარგლებში მზადდება სამი დოკუმენტი, რომლებიც სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველს შექმნის.
როგორც ზელენსკიმ თქვა, არსებობს „20-პუნქტიანი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც მუდმივად იცვლება და ეს ნორმალურია“. „ცოცხალი სტრუქტურა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს უკრაინის, ევროპისა და მსოფლიოს ინტერესებს“, ხაზგასმით აღნიშნა მან. უკრაინის ლიდერის თქმით, მეორე დოკუმენტი უსაფრთხოების გარანტიებს ეხება, ხოლო მესამე - უკრაინის რეკონსტრუქციას.
ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს კიევი უზრუნველყოს „კონგრესის მიერ დამტკიცებული რეალისტური უსაფრთხოების გარანტიებით“. „რათა ეს ნამდვილად ვიგრძნოთ, რათა გვქონდეს იარაღი და საჭიროების შემთხვევაში, სანქციები იქნეს გამოყენებული, რათა გვქონდეს საჰაერო თავდაცვა“, თქვა ზელენსკიმ. მან ასევე ახსენა ნატოს ქარტიის მე-5 მუხლის მოდელზე აგებული ვალდებულებების ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს მოკავშირეების მხარდაჭერას გარე ჩარევის შემთხვევაში. დეკემბრის დასაწყისში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აშშ-ის მიერ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიები კონგრესმა უნდა დაამტკიცოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბუდაპეშტის მემორანდუმის გამეორება.
უკრაინა გეგმავს, რომ სამშვიდობო გეგმის საკუთარი ხედვა უკვე ოთხშაბათს წარუდგინოს აშშ-ს, თქვა ზელენსკიმ 9 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. „მოითხოვს თუ არა აშშ უკრაინისგან დონეცკის რეგიონის გადაცემას? რუსეთი იყო ამ იდეის ინიციატორი. ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკა ამ საკითხში ჩვენს მხარეს იყოს“, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტის კომენტირებისას.
ასევე სამშაბათს, ჟურნალისტებთან საუბრისას, ზელენსკიმ განაცხადა მზადყოფნა, რომ უკრაინაში ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები მომდევნო 60-90 დღის განმავლობაში ჩაატაროს, იმ პირობით, რომ ის უსაფრთხოდ ჩატარდება. „ვინაიდან აშშ-ის პრეზიდენტი დღეს ამ საკითხს აყენებს, მოკლედ გიპასუხებთ: მზად ვარ არჩევნებისთვის. უფრო მეტიც, ახლა ვთხოვ აშშ-ს, დამეხმაროს, შესაძლოა ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად, არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და მაშინ უკრაინა მზად იქნება მომდევნო 60-90 დღეში“, თქვა ზელენსკიმ.
