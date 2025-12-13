Accessibility links

ევროკავშირმა უვადოდ გაყინა €210 მილიარდის რუსული აქტივები

მოკლედ

  • ევროკავშირმა წევრ ქვეყნებში შენახული 210 მილიარდი ევროს ღირებულების რუსეთის სუვერენული აქტივები განუსაზღვრელი ვადით გაყინა.
  • უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამ აქტივების გამოყენება რუსეთს ისედაც არ შეეძლო, თუმცა წევრი ქვეყნები რუსული აქტივების გაყინვის გასაგრძელებლად ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მსჯელობდნენ.
  • როიტერსის ცნობით, უვადო გაყინვის მიზანია ბელგიის დათანხმებას, მხარი დაუჭიროს ევროკავშირის გეგმას, რომელიც უკრაინის 2026–2027 წლებში სამხედრო და სამოქალაქო ბიუჯეტის საჭიროებების დასაფარად გაყინული რუსული აქტივების გამოყენებით კიევისთვის სესხის გაცემას გულისხმობს.

რუსული აქტივების უვადოდ გაყინვაზე Reuters წერს, რომ ამ ნაბიჯით ევროკავშირმა შეამცირა რისკი, რომ უნგრეთს ან სლოვაკეთს, რომლებიც მოსკოვთან ახლო ურთიერთობებს ინარჩუნებენ, ამ თემაზე მსჯელობის რომელიმე ეტაპზე უარი ეთქვა აქტივების გაყინვის გაგრძელებაზე, რაც ევროკავშირს იძულებულს გახდიდა, გაყინული აქტივები რუსეთისთვის დაებრუნებინა.

ევროკავშირი მუშაობს გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც გაყინული რუსული აქტივები შესაძლოა უკრაინას გადაეცეს.

რუსეთის მიერ მასშტაბური ომის თითქმის ოთხი წლის თავზე უკრაინას ნაღდი ფული საჭიროება უფრო და უფრო მეტად ეზრდება. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში, ქვეყანას სავარაუდოდ, 135.7 მილიარდი ევრო სჭირდება.

რუსული აქტივების გამოყენებით ევროპა ამ თანხის ორი მესამედის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, თუმცა რუსი ოფიციალური პირები ევროკავშირს ამ გეგმის გამო ქურდობაში ადანაშაულებენ.

12 დეკემბერს რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის გეგმები მისი გაყინული აქტივების გამოყენების შესახებ უკანონოა. ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ ის იტოვებს უფლებას ქვეყნის ინტერესების დასაცავად ყველა არსებული საშუალება გამოიყენოს.

ასევე, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ მისი აქტივებისა და ფასიან ქაღალდებზე წვდომის უკანონო შეზღუდვის გამო ბრიუსელში დაფუძნებულ საფინანსო ინსტიტუტ Euroclear-ს, რომელიც ევროკავშირში რუსეთის გაყინული აქტივების დიდ ნაწილს ფლობს მოსკოვის სასამართლოში უჩივის.

რუსულ აქტივებთან დაკავშირებით, ევროკავშირის გეგმა ასეთია: თუკი უკრაინა გაყინულ რუსულ აქტივებს მიიღებს, ის ამ თანხას მხოლოდ მაშინ გადაიხდის, როცა რუსეთი კიევს ომის ზიანს სრულიად აუნაზღაურებს, რაც სესხს, ფაქტობრივად, გრანტად აქცევს - წინასწარ გადახდილ მომავალ რუსულ რეპარაციებად.

ევროკავშირის ლიდერები რეპარაციების სესხის დეტალებისა და სხვა დარჩენილი საკითხების განსახილველად 18 დეკემბერს შეიკრიბებიან.

