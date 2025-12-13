ზელენსკი ჩავიდა კუპიანსკში, რომელიც რუსეთის მტკიცებით, ჯერ კიდევ ნოემბერში დაიკავა საოკუპაციო არმიამ

კუპიანსკიდან გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში, უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადაა იმ სამხედროებს, ვინც დღე და ღამის განმავლობაში ცდილობენ უკრაინული პოზიციების გამაგრებას.
"მადლობა ყველას, ვინც ოკუპანტს ანადგურებს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფრონტზე შედეგების მიღწევა, რათა უკრაინამ დიპლომატიაშიც მიაღწიოს შედეგებს" - ამბობს ზელენსკი კუპიანსკიდან 12 დეკემბრის ღამით გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში.
"მძიმე და ხანგრძლივი ოპერაცია გრძელდება, რადგან ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ჯერ კიდევ რჩება რუსების ანკლავები. სოციალურ ქსელებში უკვე ბევრი კადრი ვრცელდება, რაც თავდაცვის ძალების წარმატებულ მოქმედებებს ადასტურებს, ამიტომ, ჩვენ ვაქვეყნებთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომლის თქმაც უკვე უსაფრთხოა" - ეს არის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებული სამხედრო ანალიტიკური OSINET ჯგუფის მიერ ასევე 12 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაცია კუპიანსკის შესახებ.
ზელენსკის კუპიანსკში ჩასვლის ფონია 13 დეკემბერს პარიზში დაგეგმილი შეხვედრა უკრაინის თემაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, ევროპის და ამერიკის მაღალჩინოსნები - შეხვედრის მთავარი საკითხი განახლებული სამშვიდობო გეგმის განხილვაა.
