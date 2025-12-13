Accessibility links

გამოვლინდნენ ქარტიის პრიზის გამარჯვებულები - ქალთა უფლებების საუკეთესო გაშუქებისთვის პრიზი რადიო თავისუფლებამ აიღო

მოკლედ

  • ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ "ქარტიის პრიზი 2025-ის" გამარჯვებულები გამოავლინა.
  • პრიზი ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საუკეთესო გაშუქებისთვის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა, ნასტასია არაბულმა აიღო.
  • მედიის ადვოკატირების კოალიციის ჯილდო ჟურნალისტიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მზია ამაღლობელს გადაეცა, პატიმრობაში მყოფ მედიამენეჯერს, გაზეთ "ბათუმელებისა" და "ნეტგაზეთის" დამფუძნებელს.

ქარტიის პრიზი 2025 ასე განაწილდა:

  • კატეგორიაში - სიღრმისეული ან საგამოძიებო ნამუშევარი გაიმარჯვა "სტუდია მონიტორმა" გამოძიებისთვის "გაიცანით სკამერები საქართველოდან";
  • ქარტიის პრიზი 2025-ის გამარჯვებულების დაჯილდოების ღონისძიებაზე, „მედიის ადვოკატირების კოალიციის“ ჯილდო ჟურნალისტიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მზია ამაღლობელს გადაეცა. „მედიის ადვოკატირების კოალიცია“ ადამიანის უფლებების დამცველ და მედიის საკითხებზე მომუშავე 17 ორგანიზაციას აერთიანებს.


პრიზების გადაცემის დროს ციხიდნ დარეკა მზია ამაღლობელმა:

ციხიდან დარეკა მზია ამაღლობელმა
