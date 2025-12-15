არქიმანდრიტ დოროთეს მღვდელმსახურებაც შეუჩერეს

„თბილისის წმ. სამების საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახურს, არქიმანდრიტ დოროთეს (ყურაშვილი), გაფრთხილებების მიუხედავად, საეკლესიო კანონიკური ეთიკის არაერთგზის დარღვევისათვის, მოციქულთა 55-ე კანონის საფუძველზე, შეუჩერდეს მღვდელმოქმედების უფლება“, - წერია #105 ბრძანებაში.
მოციქულთა 55-ე კანონში, რომლის დარღვევასაც მას ედავებიან, წერია: „კლირიკოსი, რომელიც ეპისკოპოსს შეურაცხყოფს, განკვეთილ იქნეს, რამეთუ ნათქვამია: "...მთავარსა ერისა შენისასა არა ჰრქუა ბოროტი“.
მღვდელმსახურების უფლების შეჩერებამდე არქიმანდრიტი დოროთე დააქვეითეს. მიზეზი კვლავ მის მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები იყო. 29 ოქტომბრიდან ის სამების საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახურად განამწესეს. მაშინ ეპარქიულმა კომისიამ დაადგინა, რომ არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილის მხრიდან იკვეთებოდა დისციპლინური და ზნეობრივი ხასიათის დარღვევები - „ცილისმწამებლური, ასევე მღვდლისა და მონაზვნისათვის შეუფერებელი სხვა ქმედებები“.
დოროთე ყურაშვილი ანტისამთავრობო აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტებისა და პროევროპული საპროტესტო მოძრაობის მხარდამჭერია და ხშირად აკრიტიკებს მმართველი გუნდის მოქმედებებს, ქადაგებებშიც და საჯარო გამოსვლებშიც. არქიმანდრიტს 16 საეპარქიო კომისიის სხდომაზე, რომელზეც არ გამოცხადდა, „მკაცრი გაფრთხილება“ გამოუცხადეს.
