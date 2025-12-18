რუსეთის ჯარებმა უკრაინას დრონებით დაარტყეს

ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ოდესის რაიონში შვიდი ადამიანი დაშავდა. დაზიანებულია 9-სართულიანი სახლი და სასწავლო დაწესებულება.
დრონებით შეტევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში. ამის შესახებ სოციალური ქსელებით იუწყება ქალაქის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელი ოლექსანდრ ვილკული. მისი ინფორმაციით, დაზიანებულია სახლები. რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ერთი ადამიანი დაშავდა ქალაქ სუმის კოვპაკოვსკის რაიონში, სადაც დაზიანებულია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები. ქალაქ ჩერკასში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაზიანების შესახებ იუწყება ჩერკასის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაცია.
