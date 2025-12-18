Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსეთის როსტოვის ოლქიდან ტანკერზე დრონებით შეტევისა და მსხვერპლის შესახებ იუწყებიან

სახიფათო ზონის შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშანი რუსეთის ქალაქ როსტოვში, დრონებით შეტევის რაიონში(საილუსტრაციო ფოტო)
სახიფათო ზონის შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშანი რუსეთის ქალაქ როსტოვში, დრონებით შეტევის რაიონში(საილუსტრაციო ფოტო)

გასულ ღამით აფეთქებები იყო რუსეთის როსტოვის ოლქის ზოგიერთ რაიონში, მათ შორის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დონის როსტოვში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ქალაქებზე, დონის როსტოვსა და ბატაისკზე უკრაინული დრონებით შეტევას მსხვერპლი მოჰყვა.

როსტოვის ოლქის გუბერნატორ იური სლიუსარის ტელეგრამ-არხზე 18 დეკემბერს, დილის შვიდი საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ქალაქ როსტოვის პორტში, რომელიც მდინარე დონზე მდებარეობს, დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა ტანკერს, ეკიპაჟის ორი წევრი დაიღუპა და სამი დაიჭრა. გუბერნატორის ცნობითვე, ქალაქის დასავლეთ ნაწილში დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი.

სლიუსარის თანახმად, ქალაქ ბატაისკში დაღუპულია ერთი და დაჭრილია ექვსი ადამიანი. ხანძარი გაუჩნდა ორ კერძო სახლს.

უკრაინას რუსეთის როსტოვის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატებით დღევანდელი შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.

გუშინ, 17 დეკემბერს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა დაარტყეს რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთობის ბაზის, „ნიკოლაევსკაიას“ ტერიტორიას, სადაც დაზიანებულია რეზერვუარი და მდინარის გემი „კაპიტანი გიბერტი“.

უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში სამხედრო ობიექტების გარდა ხშირად უტევენ ნავთობის საცავებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს და სხვა საწარმოებს, რომლებიც კიევის თანახმად, რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ.

რუსეთი ამ შეტევებს „ტერაქტებს" უწოდებს, უკრაინა კი - „კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმებს რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში.





ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG