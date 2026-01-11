Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ირანში მესამე კვირაა გრძელდება დემონსტრაციები, მთავრობის მხრიდან სასტიკი ზეწოლის ფონზე

ირანი, ქალაქი მეშჰედი, 2026 წლის 9 იანვარი
ირანი, ქალაქი მეშჰედი, 2026 წლის 9 იანვარი

11 იანვარს შესრულდა მე-15 დღე ირანში საპროტესტო აქციების დაწყებიდან. დემონსტრანტები კვლავ იკრიბებიან თეირანის ქუჩებში - იმ ფონზე, როცა იზრდება მთავრობის მხრიდან ზეწოლის სისასტიკე და მსხვერპლის რაოდენობა.

უფლებადამცველი ჯგუფები და სამთავრობო მედია ათობით ქალაქიდან იუწყებიან დემონსტრაციების, დაპატიმრებების და ძალადობის შესახებ.

კაცმა, რომელიც თეირანის აღმოსავლეთ ნაწილში შეესწრო დემონსტრანტებზე ზეწოლას, რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს 10 იანვარს, ღამით უთხრა, რომ რეპრესიების ესკალაცია სწრაფად მოხდა და ქალაქში ვითარება "ომის სცენებს" ჰგავს.

აქციებს ბიძგი მისცა ფასების ზრდამ, მაღალმა ინფლაციამ და ფულის ეროვნული ერთეულის ვარდნამ - დემონსტრაციები მალევე გადაიქცა ბოლო წლების ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლებისთვის.

11 იანვარს ირანის ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ გავრცელებული მასალები "მიანიშნებს დემონსტრანტთა მკვლელობებზე ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში, განსაკუთრებით თეირანში".

ნორვეგიაში განთავსებული ეს ორგანიზაცია ამბობს, რომ ირანში საპროტესტო დემონსტრაციების დაწყებიდან დადასტურებულია სულ მცირე 192 ადამიანის სიკვდილი, რომელთაგან ცხრა პირი არასრულწლოვანი იყო.

ამასთან, ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაცია სულ მცირე რამდენიმე ასეული ადამიანის სიკვდილზე მიანიშნებს; ზოგიერთი წყაროს შეფასებით, მსხვერპლის რიცხვი შესაძლოა 2000-ს აჭარბებდეს.

ირანში უკვე რამდენიმე დღეა, გათიშულია ციფრული კავშირები. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ელაპარაკა უცხოეთში მცხოვრებ ირანელებს, რომლებიც გათიშვის გამო ვერ უკავშირდებიან ირანში მყოფ ახლობლებს.

ასევე ნახეთ

ირანის სახელმწიფო მაუწყებელი ადასტურებს ცხედრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერის ავთენტიკურობას

ირანის პრეზიდენტი აშშ-სა და ისრაელს "არეულობის" მხარდაჭერაში ადანაშაულებს

სენატორი ლინდსი გრემი: “ირანელებო, დახმარება გზაშია”

ირანში კვლავ ქუჩებში რჩებიან საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები

თბილისში, ირანის საელჩოსთან აქცია გაიმართა

დემონსტრანტების დახოცვის შემთხვევაში, ტრამპი ირანს აშშ-ს ჩარევით კიდევ ერთხელ დაემუქრა

"მსოფლიო დიდი კონფლიქტისთვის ემზადება" - გეორგ აიკჰოფი მადუროს გატაცებასა და კოლონიალიზმის დაბრუნებაზე

ინტერვიუ: ირანი „რევოლუციის დასაწყისშია“

მოკრივე, სატვირთო მანქანის მძღოლი, ჰიპ-ჰოპის მუსიკოსი - ვინ არიან ირანში მოკლული დემონსტრანტები

კალასი: ირანში მიმდინარე მოვლენები "ააშკარავებს რეჟიმს, რომელსაც საკუთარი ხალხის ეშინია"

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG