რუსთაველზე, საპროტესტო აქციებზე გზის გადაკეტვის გამო ათობით ადამიანია გასამართლებული - სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით გამკაცრებული კანონების მიხედვით, ახლა უკვე დემონსტრანტებს პარლამენტის წინ ტროტუარზე დგომის გამოც ასამართლებენ.
29 ოქტომბერს გზის გადაკეტვისთვის დააკავეს ნინო ბარძიმაშვილი
მოკლედ
- 16 იანვარს, შუადღისას დააკავეს მთარგმნელი და მოყვარული მთამსვლელი, ანტისამთავრობო გამოსვლების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, ნინო ბარძიმაშვილი.
- მას რუსთაველზე 29 ოქტომბერს გზის გადაკეტვის გამო მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ 5 დღიანი პატიმრობა 23 დეკემბერს გამართულ პროცესზე შეუფარდა - თავად ნინო ამ სხდომას არ ესწრებოდა.
- როგორც მისი ადვოკატი, ციალა რატიანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ბარძიმაშვილი რუსთავის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია შესახლებული და თავს მხნედ გრძნობს.
ნინო ბარძიმაშვილი ერთხელ უკვე იყო დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდარღევისთვის - 19 ნოემბერს, მათე დევიძის მხარდამჭერ მარშზე დაკავების შემდეგ მას მოსამართლე დავით მაკარაძემ ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა.
