Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

"დაიცავი განათლება" - თბილისში შაბათის საპროტესტო მარში იმართება

შაბათის საპროტესტო მარში
შაბათის საპროტესტო მარში

"დაიცავი განათლება", "თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს"... - თბილისში, ფილარმონიასთან დაიწყო ტრადიციად ქცეული შაბათის საპროტესტო მარში.

ყოველდღიური პროტესტის 437-ე დღეს მსვლელობის მონაწილეები კიდევ ერთხელ უპირისპირდებიან განათლების სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებს.

ხალხის რაოდენობიდან გადმომდინარე, დემონსტრანტები გზის სამანქანო ნაწილზეც გადაადგილდებიან. მათ უკან მიჰყვება პოლიცია.

  • 29 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ უმაღლესი განათლების „ქართული ოცნებისეული“ რეფორმის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გაერთიანდებიან.
  • აკადემიურმა პერსონალმა და სტუდენტებმა გივი მიქანაძის ბრიფინგიდან გაიგეს დაგეგმილი ცვლილების შესახებ.
  • ერთიან სასწავლებელს თსუ ერქმევა და ივანე ჯავახიშვილის სახელს შეინარჩუნებს. 29 იანვრიდან პროფესორ-მასწავლებლების ნაწილმა და სტუდენტებმა საპროტესტო აქციები გამართეს.
  • განათლების ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ არ უნახავთ შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში, რომლის საფუძველზეც ხსნის განათლების სამინისტრო ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანების გადაწყვეტილებას.
  • საუნივერსიტეტო განათლების „ქართული ოცნებისეული“ რეფორმა მოიცავს ფაკულტეტების შემცირებას პრინციპით - „ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი“.
ასევე ნახეთ

„შეხვედრები გაგრძელდება“ - დასრულდა შეხვედრა მიქანაძესა და თსუ-სა და სტუ-ს წარმომადგენლებს შორის

სტუ-ს აკადემიური საბჭო თსუ-სთან შერწყმას ავტონომიურობის შეზღუდვად აფასებს, განათლების რეფორმას კი ემხრობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: უმაღლესი განათლების კანონში ცვლილებები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას

თსუ-ს სენატი: შეწყდეს უნივერსიტეტების გაერთიანების პროცესი

ჯერჯერობით უცნობია რამდენ სტუდენტს მიიღებენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები იმ წელს, როცა ორმაგი ოდენობის აბიტურიენტი იქნება

„პოლიტექნიკურის“ 104 წლის ისტორია  

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნივერსიტეტების მონიშვნებთან დაკავშირებით შეზღუდვები არ იქნება - ზვიად გაბისონია

გივი მიქანაძე ოთხწუთიან ვიდეოში აღწერს თსუ-სა და სტუ-ს გაერთიანების იდეას და მიზანს

ტექნიკური უნივერსიტეტიდან "ქართული ოცნების" მთავრობას, პარლამენტს და ცალკე - ბიძინა ივანიშვილს მიმართავენ

„როგორც ხელისუფლება იტყვის“ - თსუ-სა და სტუ-ს გაერთიანება გადაწყვეტილია, მაგრამ „კონსულტაციები“ იქნება

ფორუმი

XS
SM
MD
LG