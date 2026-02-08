„ყველა გზა თეთრი ტაძრისკენ მიდის“ - თსუ-თან აქციას მართავენ პროფესორ-მასწავლებლები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქციას მართავენ პროფესორ-მასწავლებლები, საიდანაც პარლამენტისკენ მსვლელობით გაემართებიან.
პროფესორ-მასწავლებლები პირველი კორპუსის ეზოში პლაკატებით დგანან და სიტყვით მიმართავენ იქ შეკრებილ მოქალაქეებს.
ისინი კვლავ აპროტესტებენ მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც, ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უნდა შეუერთდეს.
პროფესორ-მასწავლებლები მიმართავენ სტუდენტებსა და კოლეგებს:
„ახალგაზრდებო, დღეს ძალიან მნიშნელობანი დღები გვაქვს. თუ ეს მზაკვრული ჩანაფიქრი არ არის, როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ დიდი ივანეს დაარსებულ უნივერსიტეტში მისივე კათედრის წარმომადგენელი რექატორად და სწორედ ამ დროს მას შეეცვალოს მდგომარეობა, სამართლებრივი, ორგანიზაციული.
ეს იქნება ერთგვარი ლიკვიდაციის ტოლფასი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ქუდზე კაცი უნდა იყოს. შვილები აქ უნდა იყოთ, მარტო ჩვენ არა, მაგრამ უპირველესად პროფესორები უნდა იყოთ აქ. არავისთვისაა ადვილი. ეს არის დრო, როცა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რას წარმოვადგენთ, ან ისინი შეგვიქმნიან დღის წესრიგს, როგორც აქამდე გვიქმნიდნენ“, - ამბობენ თსუ-ს პირველ კორპუსთან შეკრებილი პროფესორ-მასწავლებლები.
8 თებერვალს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაარსებიდან 108 წელი შეუსრულდა.
29 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ უმაღლესი განათლების „ქართული ოცნებისეული“ რეფორმის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გაერთიანდებიან.
აკადემიურმა პერსონალმა და სტუდენტებმა გივი მიქანაძის ბრიფინგიდან გაიგეს დაგეგმილი ცვლილების შესახებ.
ერთიან სასწავლებელს თსუ ერქმევა და ივანე ჯავახიშვილის სახელს შეინარჩუნებს. 29 იანვრიდან პროფესორ-მასწავლებლების ნაწილმა და სტუდენტებმა საპროტესტო აქციები გამართეს.
განათლების ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ არ უნახავთ შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში, რომლის საფუძველზეც ხსნის განათლების სამინისტრო ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანების გადაწყვეტილებას.
საუნივერსიტეტო განათლების „ქართული ოცნებისეული“ რეფორმა მოიცავს ფაკულტეტების შემცირებას პრინციპით - „ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი“.
