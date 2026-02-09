უკრაინაზე რუსული დრონებით მორიგი შეტევა იყო, მსხვერპლია ოდესაში

დრონებით შეტევა შუაღამის შემდეგ დაიწყო. გამოცხადდა საჰაერო განგაში.
9 თებერვალს გამთენიისას ოდესის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ დაღუპულია ერთი ადამიანი. ხანძრები გაჩნდა მრავალბინიან სახლსა და არასაცხოვრებელ შენობაში, დაზიანებულია გაზსადენი.
დრონებით შეტევა იყო ხარკოვის ოლქზეც. უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარკოვის ოლქის მალოდანილოვის რაიონის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ დაზიანებულია სახლები.
4-5 თებერვალს არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში გაიმართა უკრაინის, რუსეთისა და აშშ-ის სამმხრივი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მიღწეული შეთანხმებით, უკრაინამ და რუსეთმა 157-157 ტყვე გაცვალეს.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ აბუ-დაბიში მოლაპარაკებისას ამერიკულ მხარეს ჰქონდა ახალი ენერგეტიკული ზავის წინადადება, რასაც უკრაინა დაეთანხმა, რუსეთის დელეგაციამ კი პასუხის მოგვიანებით გაცემის პირობა დადო.
ზელენსკის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის და რუსეთის მომლაპარაკებელთა ჯგუფებს ამერიკაში შეხვედრა შესთავაზა. უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციით, სავარაუდოა, რომ მომდევნო შეხვედრა ერთი კვირის შემდეგ მაიამიში გაიმართება და უკრაინამ თავისი მონაწილეობა უკვე დაადასტურა.
აბუ-დაბიში მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შემდეგ კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ახალი რაუნდი მალე იქნება. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „რია ნოვოსტის“ ცნობით, შეკითხვას, შესაძლებელია, თუ არა მორიგი რაუნდის აშშ-ში ჩატარება, პესკოვმა უპასუხა, რომ „არა“.
ომის დასრულების პირობებზე მიმდინარე მოლაპარაკებებისას რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა მისთვის დონბასის სრულად გადაცემა და შესაბამისად, უკრაინის ჯარების გაყვანა რეგიონის იმ რაიონებიდან, რომლებსაც დღემდე კიევი აკონტროლებს.
პრეზიდენტ ზელენსკის ინფორმაციით, აბუ-დაბიში 4-5 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე უკრაინამ დონბასის შესახებ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი პოზიცია, რომ ცეცხლი უნდა შეწყდეს ფრონტის ამჟამინდელ ხაზზე. აშშ-ის კომპრომისული წინადადებაა დონბასში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა.
აბუ-დაბიში სამმხრივი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შემდეგ სააგენტო Reuters-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით დაწერა, რომ აშშ-ისა და უკრაინის წარმომადგენლები მარტს განიხილავდნენ სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შესაძლო ვადად, თუმცა, გეგმის ამბიციურობასაც აღიარებდნენ. გარდა ამისა, პოტენციური შეთანხმების პირობები უკრაინაში რეფერენდუმზე უნდა გაიტანონ.
