გამკაცრებული კანონით აქციის მონაწილეთა დაკავებები დაიწყო

დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ვრცელდება. შსს-ს ჯერ ოფიციალური განცხადება არ გაუვრცელებია.
იურისტი ნიკა სიმონიშვილი წერს, რომ პოლიციამ დღეს, 19 ოქტომბერს საკუთარ სახლში დააკავა და განყოფილებაში გადაიყვანა ლარა ნაჭყებია - ერთ-ერთი იმ ადამიანებიდან, ვინც წუხელ ღამით, პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებში გააჩერა პოლიციამ „იდენტიფიცირებისთვის“.
მას, „ქართული ოცნების“ მიერ გამკაცრებული კანონის პირობებში, ტროტუარზე შარფის ტარების გამო 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრება.
„ოქმს შეადგენენ განყოფილებაში და სასამართლოში გადაიყვანენ დღესვე“, - გვითხრა ნიკა სიმონიშვილმა.
რადიო თავისუფლება ცდილობს ფაქტი შსს-შიც გადაამოწმოს. უწყება ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს.
ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ნინო სვანიძემაც დაწერა, რომ მას სახლთან პოლიცია დახვდა და ის განყოფილებაში გადაიყვანეს,
''უკან დაგაბრუნებთო, იცოდეთ", - წერს ის ფეისბუკზე.
მისი დაკავების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს "დროაც" და წერს, რომ ნინოს დაკავებაც, სავარაუდოდ, "რუსთაველის გადაკეტვას უკავშირდება".
"მამაჩემს, სადარბაზოსთან დახვდა 3 სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული თანამშრომელი, შემდეგ მოვიდა 2 პატრულის მანქანა... გააცნეს, რომ 18 ოქტომბერს გზის გადაკეტვის გამო მიჰყავთ", - წერს სოციალურ ქსელში კიდევ ერთი მოქალაქე გიორგი მარგიანი მამის, ლევან მარგიანის შესახებ.
პოლიციამ, სავარაუდოდ, გზის გადაკეტვისთვის აქციის კიდევ ერთი მონაწილე, შალვა ჩუბინიძეც დააკავა. ვიდეოს მისი მეუღლე ბაბუნაშვილი ავრცელებს, რომელშიც ჩანს პოლიციელების ჯგუფი, რომელსაც შალვა ჩუბინიძე მიჰყავთ.
„რისთვის აკავებთ, რუსთაველზე რომ დავდივართ“? - ეკითხება პოლიციელებს ქეთი ბაბუნაშვილი, - „სუნთქვა რომ აგვიკრძალოს კობახიძემ, ეგეც კანონი იქნება?“
„ნუ გვიღებ“, - ეუბნებიან მას პოლიციელები.
პოლიციამ რუსთაველის გადაკეტვისთვის დააკავა ასევე აქტივისტი, ''ლეიბორისტული პარტიის წევრი" ლაშა ჩხარტიშვილი - ის შვილთან ერთად ქუჩაში გააჩერეს, როცა დედის ორმოცზე მიდიოდა. ვიდეოს თავად ლაშა ჩხარტიშვილი ავრცელებს.
''ვიცი, რაზეც მაკავებთ", - ეუბნება ის პოლიციელს და სთავაზობს, რომ ოქმს ჩაიბარებს და მერე თავად მივა პოლიციაში, ითხოვს დედის ორმოცის აღნიშვნის ნება მისცენ, თუმცა მას საპატრულოს მანქანაში სვამენ.
სავარაუდოდ გზის გადაკეტვაზე დააკავეს ტელეწამყვანი ვახო სანაიაც.
"ბავშვს გავუარე წამოსაყვანად და ვახო გამოგყვა სტამბამდე. პატრულმა გაგვაჩერა და წაიყვანა", - წერს სოციალურ ქსელში ნათია გაბუნია და ვიდეოსაც ავრცელებს.
ტელეკომპანია 'ფორმულამ" ვახო სანაიას დაკავების შესახებ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც წერს, რომ “ფორმულა” მის დაკავებას განიხილავს, როგორც ჟურნალისტის და მთლიანად დამოუკიდებელი მედიის შევიწროვებას რეჟიმის მხრიდან.
"ეს ხდება მაშინ, როცა ხვალ, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის უმაღლესი რანგის დიპლომატები საქართველოში არსებულ ვითარებას, მათ შორის მედიაზე ზეწოლას განიხილავენ. ვახო სანაია მთავარი საინფორმაციო გადაცემის წამყვანია და ის ახლა ეთერისთვის უნდა ემზადებოდეს. მოვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ", - წერს "ფორმულა".
ამ დროისათვის ასევე დაკავებულები არიან თორნიკე თხილავა და ვახო მაჭავარიანი.
სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია აქციის კიდევ ერთი მონაწილის, საბა ხომერიკის დაკავების შესახებ.
ახალი კანონით, პოლიციას შეუძლია, აქტივისტები დაჯარიმების ნაცვლად პირდაპირ ადმინისტრაციული წესით დააპატიმროს.
"ჯობას მოაკითხეს და გადაიყვანეს გამოკითხვაზე!:, -წერს ლევან ჯობავას შესახებ ანიჩკა ჯობავა. ჯერჯერობით უცნობია, ეს მხოლოდ გამოკითხვაა თუ დააკავეს:
„ქართულმა ოცნებამ“ ორ დღეში მიიღო კანონპროექტი, რომლითაც გამოხატვის თავისუფლება კიდევ უფრო იზღუდება. აქციებზე დადგენილი წესების დარღვევა ახლა უკვე სისხლის სამართლის წესითაც გახდა დასჯადი და ერთ ან ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
კანონპროექტის მიხედვით, მოსამართლეს აღარ ექნება ჯარიმის გამოყენების უფლება და დემონსტრანტს პირდაპირ 60 დღემდე გაუშვებს პატიმრობაში, თუ:
მას აქციაზე ცეცხლსასროლ იარაღს, ადვილად აალებად ნივთიერებას, ცივ იარაღს ან პიროტექნიკას აღმოუჩენენ;
თუ პოლიცია შეკრების დაშლის გადაწყვეტილებას მიიღებს, დემონსტრანტი კი არ დაემორჩილება.
ჯარიმის გარეშე, პირდაპირ 15 დღემდე პატიმრობა იქნება გათვალისწინებული:
- აქციაზე ნიღბის ტარების გამო;
- ცრემლმდენი საშუალების ფლობის გამო;
- გზის გადაკეტვისთვის.
„ამგვარი აკრძალული ქმედებების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ერთ წლამდე ვადით, ხოლო მესამე და ყოველი შემდეგი იგივე კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ორ წლამდე ვადით [დაისჯება]“, - თქვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ 13 ოქტომბერს, როცა კანონპროექტზე საუბრობდა.
დემონსტრაციების შესაზღუდად „ქართულმა ოცნებამ“ არაერთხელ გაამკაცრა კანონი - შეზღუდა ლაზერისა და პიროტექნიკის გამოყენება, სახის დაფარვა. გაზარდა ჯარიმები გზის გადაკეტვისთვის და დააწესა ადმინისტრაციული პატიმრობა. ამის მიუხედავად, დემონსტრაციები არ წყდება.
