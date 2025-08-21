ცილისწამება თუ თავის მართლება - რა უთხრა გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ The New York Times-ს აგვისტოს ომსა და რუსეთზე

დავით რაზმაძე ირწმუნება, რომ სტატიაში, რომლის სათაურია - „როგორ აღმოჩნდა საქართველო დემოკრატიის ავანგარდიდან ავტოკრატიის მოწინავე ხაზზე“ - მისი ციტატა დამახინჯებულია.
რადიო თავისუფლება ტელეფონით ესაუბრა რაზმაძეს, რათა გაერკვია, რა უთხრა ამერიკელ ჟურნალისტს და რატომ უწოდებს სტატიაში მოყვანილ მის სიტყვებს ცილისწამებას.
რადიო თავისუფლება: თქვენი ინტერვიუს ფრაგმენტს მედიაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დღეს დილით დაწერეთ, რომ The New York Times-ის მასალაში მოყვანილი თქვენი ციტატა, ცილისწამებაა.
წაგიკითხავთ თქვენს ციტატას, რაც The New York Times-მა დაბეჭდა - „ისინი აქ, როგორც მშვიდობისმყოფელები შემოვიდნენ, და მადლობა ღმერთს რომ შემოვიდნენ, ვინაიდან, მიშას [სააკაშვილი] ხულიგნები მთელ ქალაქს ძარცვავდნენ. მათ მღვდლის მანქანაც კი მოიპარეს, თუ დაიჯერებთ. რუსები რომ არ შემოსულიყვნენ, ვინ იცის, ისინი კიდევ რამხელა ზიანს გამოიწვევდნენ“...
დავით რაზმაძე: „მშვიდობისმყოფელად“ მე როგორ შეიძლება ვახსენო რუსები? 2001 წლიდან მე რუსეთში ფეხი არ ჩამიდგამს იმდენად მიუღებელია რუსი ჩემთვის. მათი „მშვიდობისმყოფლობა“ წარმოუდგენელია ჩემთვის. ინტერპრეტირებულია, როგორც უნდოდა.
აბსოლუტურად ცილისწამებაა. როგორ აღმოჩნდა ის კაცი არ ვიცი. ალბათ, „მოგზავნილი“ [იყო ეს ჟურნალისტი] იმიტომ, რომ ვერცერთ ინტერვიუში ნახავთ, რომ რუსეთზე დადებითი მეთქვა. საბჭოთა დროიდან მიუღებელი იყო რუსი და მისი ჩექმა. ის ოკუპანტია და უსაშინლესი ლიდერი ჰყავს. ეს არის სამყაროს საშინელება.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე The New York Times-ის სტატიამდეც არაერთხელ მოექცა ქართული მედიის ყურადღების ქვეშ, თუმცა, ძირითადად ანტიევროპული და სექსისტური განცხადებების გამო. მან წლების წინ კოლეგა ქალს გორის საკრებულოში „ქუჩის ქალი“ უწოდა. „ქართული ოცნების“ ქმედებების საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე საუბრის დაწყება კი რუსეთისა და პუტინის ხელისუფლების ქმედებებს გაუთანაბრა.
რადიო თავისუფლება: როგორ დაიგეგმა ეს ინტერვიუ [ჟურნალისტთან, რომელსაც „მოგზავნილი“ უწოდეთ]?
დავით რაზმაძე: ჩვეულებრივმა ადამიანმა დამირეკა, რომ The New York Times-ს უნდა თქვენთან ინტერვიუო. არავის არ ვეუბნები მე უარს ინტერვიუზე.
ჰყავდა თარჯიმანი. ფოტოები გადაიღეს. თუ არ ვცდები, აუდიოჩანაწერს არ აკეთებდა, ფურცელზე ინიშნავდა. ხელი ჩამომართვა და წავიდა.
რაზმაძე ამბობს, რომ ინტერვიუ,„თუ არ ვცდები თებერვალში ან მარტში“ მისცა; შუადღისას დაურეკეს შესათანხმებლად და ორ საათში შეხვდა ჟურნალისტს, უთხრეს, რომ ინტერვიუ 2008 წლის ომზე იქნებოდა.
რადიო თავისუფლება: 2008 წლის აგვისტოში რა თანამდებობაზე მუშაობდით?
დავით რაზმაძე: საკრებულოს დეპუტატი ვიყავი ოპოზიციიდან, „რესპუბლიკურ პარტიას“ წარმოვადგენდი.
რადიო თავისუფლება: თქვენი აზრით, თქვენ რატომ შეგარჩიეს [ინტერვიუსთვის]?
დავით რაზმაძე: [ალბათ იმიტომ, რომ] ყველა უარს ეუბნება.
რადიო თავისუფლება: დავუბრუნდეთ ინტერვიუს შინაარს. თქვენ რა ფორმით ახსენეთ 2008 წელს რუსების ჯარის შემოსვლა?
დავით რაზმაძე: რაზეც ამახვილებს ჟურნალისტი ყურადღებას, [მიხეილ] სააკაშვილი მე იმ კონტექსტში არ მიხსენებია. მე ვთქვი, რომ სააკაშვილმა ქალაქი დატოვა უპატრონოდ. მეუფე ანდრია იყო დარჩენილი და აქა-იქ ადამიანები.
რუსული ბანდფორმიერებები იყვნენ შემოსული, რომლებმაც სამი მაღაზია გატეხეს და მეუფეს მანქანა გაიტაცეს.
რადიო თავისუფლება: დავაზუსტებ, თქვენ ამ ინტერვიუში როცა საუბრობდით მეუფეს ავტომობილის მოპარვაზე ახსენებდით რუსეთს და არა სააკაშვილის „ხულიგნებს“?
დავით რაზმაძე: არა, არა, რას ამბობთ?! მე სააკაშვილზე იმას გავუსვი ხაზი, რომ მიატოვეს ქალაქი და ოსური ბანდფორმირებები დათარეშობდნენ მთელ ქალაქში. მათ შორის, გაიტაცეს მეუფეს მანქანა და გატეხეს მაღაზიები.
ეს ყველაფერი ინსპირირებული იყო წლების წინ. ოკუპაციაში მთავარი როლი ითამაშა სააკაშვილმა.
რადიო თავისუფლება: თქვენი ნათქვამი ხომ არ ტოვებდა ინტერპრეტაციების შესაძლებლობას, რამდენად მკაფიოდ თქვით თქვენი სათქმელი, ის, რასაც ახლა მე მიყვებით? - „ქართული ოცნება“, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ომში მუდმივად ადანაშაულებს მიხეილ სააკაშვილსა და „ნაციონალურ მოძრაობას“.
დავით რაზმაძე: ყველაფერი იყო რუსების მიერ დადგმული, სადაც ერთ-ერთი შემსრულებელი იყო მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილს ჰყავდა გუნდი, მაგრამ [მათგან] მე ვერავის დავადანაშაულებ. ის იყო „კა-გე-ბეს“ აგენტი.
რადიო თავისუფლება: ომი ვინ დაიწყო, თქვენ რას ფიქრობთ?
დავით რაზმაძე: ომი რუსეთმა დაიწყო და ხელი შეუწყო სააკაშვილმა.
რადიო თავისუფლება: „ქართული ოცნება“ რომ სააკაშვილს ადანაშაულებს?
დავით რაზმაძე: ის ბრძოლები, რაც დაიწყო 2008 წელს ინსპირებული იყო მაგის გამო. ის, რაც მოხდა ე.წ. სამშვიდობოებთან არ უნდა მომხდარიყო და საერთაშორისო საზოგადოება ჩაერთო, რათა ყველაფერი განმუხტულიყო. საომარი მდგომარეობა არ უნდა გამოცხადებულიყო.
The New York Times-თან ინტერვიუში, გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, მის პარტიას რუსეთთან საერთოდ არაფერი აკავშირებს; ეს უბრალოდ მტრების მოგონილი ტყუილია. ამავე დროს, ჟურნალისტი სკოტ ანდერსონი წერს, რომ რაზმაძის მიხედვით სამხრეთ ოსეთის ომისთვის ბრალი არც პუტინს და არც კრემლს ეკისრება, და ციტატად მოჰყავს: „ყველაფერში მიშაა დამნაშავე, ან შეგნებულად გამოიწვია ეს სიტუაცია. ეს იყო მის მიერ შექმნილი უამრავი პრობლემიდან მხოლოდ ერთი.“
ანდერსონის მიხედვით, საათნახევრიან ინტერვიუში, რომელიც გორის მერიის კაბინეტში გაიმართა, რაზმაძემ სააკაშვილს დააბრალა ყველაფერი - ეკლესიაში მლოცველთა შემცირებიდან დაწყებული, შადრევნებზე ბიუჯეტის გადაჭარბებული ხარჯვით დამთავრებული. და კვლავ ციტატა: „ეს იყო ყველაზე ბნელი დრო... ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ მიშა იმუქრებოდა, მაგრამ ამ გატყორცნილი მუქარების შესრულება თვითონ არ შეეძლო.“
სტატიის სხვა მონაკვეთში რაზმაძე კითხულობს, „რატომ ერევიან ამერიკა და ევროპა ჩვენს პირად საქმეებში? რა უფლება აქვთ გვკარნახონ... პირადად მე, არ მინდა ევროკავშირის ნაწილი გავხდე, რათა მათ გვიკარნახონ წესი და კანონი... ისევე, როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ახლა მინდა ევროკავშირშიც იგივე ვიხილო, რადგან ის ჩვენ წინააღმდეგ არიან.“
სკოტ ანდერსონი ყურადღებას ამახვილებს, რომ ინტერვიუს განმავლობაში, რაზმაძის დიდ კაბინეტში კიდევ ოთხი თუ ხუთი, ძლიერი აღნაგობის, შავებში ჩაცმული მამაკაცი იჯდა კედელთან, რომელთაც ქართულ სტუმართმოყვარეობასთან არაფერი ჰქონდათ საერთო: არც წარადგინეს თავი, არც ხელი ჩამოართვეს სტუმარს. შეხვედრის ბოლოს, ერთ-ერთმა მათგანმა რაზმაძის ყურში რაღაც ჩასჩურჩულაო. ან რაზმაძემ არასწორად გაიგონა, ან გადაწყვიტა, ახალი სიბრძნე დაემატებინა მისი პარტიის თავდაყირა დაყენებული გზავნილებისთვის „მიზეზი, რატომ ვიყავით ყოველთვის ფრთხილები ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხში ისაა, რომ კარგად ვიცოდით, ის კა-გე-ბეს აგენტებითაა სავსე.“
რადიო თავისუფლებამ სტატიის ავტორსაც მიმართა, აქვს თუ არა რაზმაძის ინტერვიუს აუდიოჩანაწერი და რას ფიქრობს გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრალდებაზე. პასუხი მოგვიანებით აისახება.
ფორუმი