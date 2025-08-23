ნეთანიაჰუს სურს, შემოკლდეს ქალაქ ღაზის დაკავების ოპერაციის ვადები

ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ მოითხოვს, შემოკლდეს ქალაქ ღაზის დაკავების მომავალი ოპერაციის ვადები. ოპერაციას „გედეონის ეტლები 2“ ეწოდება, იუწყება Ynet.
ნეთანიაჰუს თქმით, ოპერაცია მასშტაბითა და მნიშვნელობით შეიძლება შეედრებოდეს მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ბერლინისთვის ბრძოლას და მას უნდა მოჰყვეს პალესტინური დაჯგუფება „ჰამასის გადამწყვეტი დამარცხება“ (აშშ-სა და ევროკავშირში ჰამასი ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული).
ღაზაში ისრაელის არმიის სახმელეთო ოპერაციების დაწყების ზუსტი დრო ჯერ არ არის განსაზღვრული. „ჩვენ გავაფართოებთ ჩვენს საქმიანობას უახლოეს დღეებში“, - თქვა ისრაელის თავდაცვის არმიის შტაბის უფროსმა ეიალ ზამირმა.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ისრაელის არმიამ უკვე ჩაატარა ოპერაციები ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიებზე, მათ შორის ქალაქ ღაზის უდიდეს უბანში, ზეითუნში, მაგრამ მასშტაბური სახმელეთო შეტევა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სექტემბრამდე დაიწყოს. მისი განხორციელება პირდაპირ იქნება დამოკიდებული ისრაელის ძალისხმევაზე, მოახდინოს დაახლოებით მილიონი მაცხოვრებლის ევაკუაცია ღაზის სექტორის სამხრეთში.
მოსახლეობის გადასახლების პროცესი სერიოზული სირთულეებით არის სავსე და მოითხოვს მჭიდრო თანამშრომლობას გაეროსთან, რომელიც ევაკუაციის ორგანიზების მთავარ პარტნიორად ითვლება.
ღაზის სექტორის სამხრეთში, ხან იუნისის აღმოსავლეთით, მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო „ევროპული საავადმყოფოს“ აღსადგენად. სამედიცინო დაწესებულება ისრაელის სამხედროების კონტროლის ქვეშაა. იქ ქალაქ ღაზიდან გადაიყვანენ ექიმებსა და პაციენტებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰამასის მიერ კონტროლირებად ჯანდაცვის სამინისტროს ცოტა ხნის წინ აცნობეს ქალაქიდან პაციენტებისა და სამედიცინო პერსონალის ევაკუაციის აუცილებლობის შესახებ.
გარდა ამისა, ადგილობრივი წყაროების ცნობით, ისრაელის თავდაცვის ძალებს ქალაქ ღაზის დასავლეთით მდებარე ალ-მავასის ჰუმანიტარული ზონიდან გზა გამოჰყავთ. სწორედ აქ მოუწოდებენ ქალაქის მაცხოვრებლებს წასვლას.
არსებობს ინფორმაცია მსგავსი გზის მშენებლობის შესახებ რაფაჰში მდებარე საამიროების საველე ჰოსპიტლამდე. საავადმყოფო ომის პირველი დღეებიდან ისრაელის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეა და ამჟამად ისრაელის კონტროლქვეშაა.
ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ღაზაში სამხედრო ოპერაციის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს 2023 წლის 7 ოქტომბერს სამხრეთ ისრაელზე თავდასხმის დროს ჯიჰადისტების მიერ აყვანილი მძევლების გათავისუფლება. ბოლო მონაცემებით, მძევლად რჩება 50 ადამიანი, მათ შორის 2014 წელს დაღუპული ჯარისკაცი. 20 მძევალი ცოცხლად ითვლება. ამავე დროს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღიარა, რომ 20-ზე ნაკლები ადამიანი შეიძლებოდა გადარჩენილიყო.
მძევლების ოჯახების შტაბმა განცხადება გაავრცელა ტრამპის სიტყვების საპასუხოდ. „ბატონო პრეზიდენტო, 50 მძევალია. ჩვენთვის თითოეული მათგანი მთელი სამყაროა“, - ხაზგასმით აღნიშნეს დატყვევებულთა ნათესავებმა.
საომარი ტყვეებისა და დაკარგული პირების კოორდინატორმა გალ ჰირშმა აღნიშნა, რომ ოფიციალური მონაცემები ჯერ არ შეცვლილა. „ჰამასს ხელში ჰყავს 20 ცოცხალი მძევალი, ორი კრიტიკულ მდგომარეობაშია, ხოლო 28 გარდაცვლილად გამოცხადდა“, - თქვა ჰირშმა.
2023 წლის 7 ოქტომბრის ტერაქტის დროს ჯიჰადისტებმა 1200-მდე ისრაელელი მოკლეს. ტერაქტის შემდეგ ისრაელის მიერ ღაზაში დაწყებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად დღემდე დაღუპულია 62 ათასზე მეტი პალესტინელი, მათგან რამდენიმე ათასი ქალი და ბავშვი, იტყობინება ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრო.
