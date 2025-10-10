შსს აცხადებს, რომ ბაჩო ახალაია ხმის ნიმუშის ასაღებად დაიბარეს

„4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, 2025 წლის 10 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, მოწმის სახით გამოკითხვისა და ხმის ნიმუშის აღების მიზნით დაბარებულია 1980 წელს დაბადებული ბაჩანა ახალაია“, - აცხადებენ შსს-ში.
ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანი ნადარეიშვილმა გუშინ, 9 ოქტომბერს, სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია თავისი ქმრის კრიმინალურ პოლიციაში დაბარების შესახებ. შსს-ს პრესცენტრმა ინფორმაცია დაადასტურა, თუმცა მიზეზი მაშინ არ განუმარტავს.
„4 ოქტომბრის გამოძიება“
შაბათს, 4 ოქტომბერს, - პაატა ბურჭულაძისა და აქციის სხვა ორგანიზატორების დაკავებამდე, როცა პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა უკვე აღკვეთილი იყო, - ტელეკომპანია „იმედმა“ გამოაქვეყნა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, არხის ცნობით, ბურჭულაძე და „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია საუბრობენ.
ჩანაწერის მიხედვით, თითქოსდა ახალაია და ბურჭულაძე განიხილავენ 4 ოქტომბრის აქციის განვითარების სცენარს, საუბრობენ „თავ-პირის მტვრევის“, ასევე „სისხლის“ აუცილებლობასა და წარუმატებლობის საფასურზე.
აუდიოჩანაწერის ავთენტიკურობას და ნამდვილობას არც „იმედი“ არ ამტკიცებს, ახალაიას მეუღლე ანა ნადარეიშვილი კი უარყოფს და აცხადებს, რომ სრულად ფალსიფიცირებულია და ეს ბაჩო ახალაიას ხმა არ არის. „მითების დეტექტორის“ ცნობით, AI-ის მიერაა გენერირებული.
- 4 ოქტომბრის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 45 ადამიანი ჰყავს დაპატიმრებული;
- მათ შორის არიან 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები: პაატა ბურჭულაძე, პაატა მანჯგალაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე და ლაშა ბერიძე.
„ჰექსოგენის საქმე“
- კიდევ ერთი პროსახელისუფლებო არხი, „რუსთავი 2“, 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზების ნაწილში ბაჩო ახალაიას სახელსა და გვარს რამდენიმე დღით ადრე ახსენებდა;
- 29 სექტემბერს ტელეარხი ამტკიცებდა, რომ „ახალიას ბინაში შეკრება 4 ოქტომბრის აქციის დაგეგმვას უკავშირდებოდა“;
- კიდევ უფრო ადრე, პროსახელისუფლებო არხებმა განაცხადეს, რომ ახალაია ფიგურირებს „ტროტილის“ შემადგენელი ნივთიერების, „ჰექსოგენის“ საქართველოში შემოტანის საქმეშიც.
- ახალაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამას „გამაოგნებელი ტყუილი“ და „აბსოლუტური სიგიჟე“ უწოდა.
ახალაიას შესახებ
ბაჩო ახალაია „ნაციონალური მოძრაობის“ მთავრობაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა.
- 2003-2004 წლებში ის „თავისუფლების ინსტიტუტის“ პროექტის კოორდინატორი იყო;
- 2004-2005 წლებში - სახალხო დამცველის მოადგილე;
- 2005-2008 წლებში - იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უფროსი.
- 2008-2009 წლებში თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, 2009-2012 წლებში კი თავდაცვის მინისტრი იყო.
ბოლოს, 2012 წელს, ხელისუფლების ცვლილებამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი.
2012 წლის 6 ნოემბერს ის დააპატიმრეს.
მან საპატიმრო თითქმის ცხრა-ნახევარი წლის შემდეგ, 2022 წლის პირველ მარტს დატოვა.
„პოლიტიკოსობას არ ვაპირებ ნამდვილად. აგერ გვერდში მიდგას ჩემი მიზანი [ცოლი] და ჩემი შვილები“, - განაცხადა მან საპატიმროს დატოვებისას.
ფორუმი