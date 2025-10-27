თავისუფლების მოედანმა წარადგინა „დემოკრატიული წინააღმდეგობის ახალი ეტაპის 10-პუნქტიანი გეგმა“

ცუცქირიძის თქმით, დადგა დრო, როცა წინააღმდეგობა ავტორიტარულ რეჟიმთან ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, საბოლოო წარმატებასთან მისაახლოებლად.
თავისუფლების მოედნის გეგმა ასეთია:
- თანამოაზრეებთან და თანამებრძოლებთან ერთად მთელი საქართველოსა და თბილისის სხვადასხვა უბნის შემოვლა, რათა კიდევ უფრო მეტ ადამიანთან მიიტანონ სიმართლე და ხელი შეუწყონ საუბნო და სამოქალაქო საბჭოების ჩამოყალიბებას;
- იმის დასტურად, რომ რეალური და ძლიერი ალტერნატივის ფორმირება შესაძლებელია, წლის ბოლოს მასშტაბური სამოქალაქო ყრილობის მოწვევა, სადაც იმსჯელებენ ბრძოლის შემდგომ ნაბიჯებზე და მხარს დაუჭერენ გარდამავალი პერიოდის ხედვასა და გეგმას;
- „თავისუფლების პროგრამის - საქართველოსთვის“ უახლოეს 30 დღეში წარდგენა. მასში განხილული და ასახული იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა და ნაბიჯი, რომლებიც უნდა გადაიდგას გარდამავალ პერიოდში ავტორიტარიზმისგან დემოკრატიის აღდგენამდე;
- უახლოეს 30 დღეში საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების განახლებული დოქტრინის წარდგენა, სადაც ასახული იქნება როგორც ეროვნული, ისე რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით მშვიდობის პოლიტიკის ხედვა. ცუცქირიძის თქმით, უსაფრთხოების სტრატეგია წლების განმავლობაში არ განუახლებია „ქართულ ოცნებას“, იმის მიუხედავად, რომ სულ მშვიდობაზე საუბრობს;
- უახლოესი დღეების განმავლობაში, ეტაპობრივად წარდგენა „თავისუფლების მოედნის“ გუნდის იმ წევრებს, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა, გამოცდილება და პროფესიონალიზმი იმისათვის, რომ ჩაიბარონ ქვეყნის მართვისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები და სფეროები;
- საჯარო კამპანია ხელმოწერების შესაგროვებლად "ლუსტრაციის კანონის" მხარდასაჭერად;
- საერთაშორისო მხარდაჭერის გასაძლიერებლად და საზღვარგარეთ დიასპორების კიდევ უფრო აქტიურად ჩასართავად საქართველოში დემოკრატიის გადარჩენის საქმეში, დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დაარსება;
- „ოცნებაზე“ საერთაშორისო ზეწოლის გასაძლიერებლად და საერთო ძალისხმევის უკეთესი კოორდინაციისთვის, საგარეო პოლიტიკური საბჭოს დაარსება. საბჭოში მონაწილეობას შესთავაზებენ პარტნიორებს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან, საქართველოს მეხუთე და მეოთხე პრეზიდენტს, ასევე, ყოფილ დიპლომატებს. საბჭოს მიზანია პოზიციებისა და პოლიტიკის ერთობლივ შემუშავება და წარდგენა საერთაშორისო ასპარეზზე;
- საქართველოს საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში კიდევ უფრო გაძლიერებასა და კიდევ უფრო მაღლა წასაწევად, ევროკავშირში დაარსდება მუდმივმოქმედი საერთაშორისო, მაღალი დონის კონფერენცია საქართველოში მიმდინარე კრიზისის შესახებ, სადაც უმაღლეს დონეზე რეგულარულად იქნება განხილული ის თუ, რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში დემოკრატიის გადასარჩენად;
- გამჭვირვალობის, საჯაროობის, ანგარიშვალდებულებისთვის კიდევ ერთხელ ხაზგასასმელად და დასტურად, ყოველ სამშაბათს უახლოესი 2 თვის განმავლობაში თსუ-სთან ხალხისთვის ანგარიშის წარდგენა და მათთან დიალოგი.
"თავისუფლების მოედანი", რომელიც პოლიტიკურ ძალად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე შეიქმნა და გასული წლის არჩევნებში ლელოს გარშემო შექმნილი კოალიციით იღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, ჯერაც მოძრაობის სახით ფუნქციონირებს, პარტიად რეგისტრაციისთვის მათ ბიუროკრატიულ ბარიერებს უქმნის სახელმწიფო.
იმის მიუხედავად, რომ მოძრაობა ჯერ პარტიად არ არის დარეგისტრირებული, მის წევრებს ანტიკორუფციული ბიურო სასამართლოს ხელით სთხოვს ისეთი სახის დოკუმენტაციის წარდგენას, რისი წარდგენის ვალდებულებაც აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს.
