დონალდ ტრამპი სი ძინპინს ხვდება

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ჩინეთის მეთაური სი ძინპინი ქალაქ პუსანში მოლაპარაკების დაწყების წინ. 2025 წლის 30 ოქტომბერი
სამხრეთ კორეის ქალაქ პუსანში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩინეთის მეთაურ სი ძინპინის შეხვედრა.

დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკების დაწყებამდე დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს უწოდა მეგობარი და დიდი ქვეყნის დიდი ლიდერი და განაცხადა, რომ ძალიან წარმატებულ შეხვედრას მოელის.

სი ძინპინის განცხადებით აშშ და ჩინეთი, მსოფლიოს ორი წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, მეგობრები და პარტნიორები უნდა იყვნენ.

დღევანდელი მოლაპარაკების ძირითადი საკითხი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები და ამ სფეროში არსებული პრობლემებია. საუბარი იქნება ჩინეთის როლზეც უკრაინაში ომის დასასრულებლად.

შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერების მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ ორი ქვეყნის მთავრობათა წარმომადგენლებიც. მათ შორის აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი და ფინანსთა და ვაჭრობის მინისტრები და ჩინეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრები.

სი ძინპინთან დღევანდელი შეხვედრის წინ დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ბირთვული იარაღის გამოცდის დაუყოვნებლივ დაწყება.

ტრამპმა მიზეზად დაასახელა სხვა ქვეყნების მიერ ბირთვული პროგრამების გამოცდა და რუსეთი და ჩინეთი ახსენა.




