პეტერ ფიშერი საქართველოში დაბრუნდა - გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

„თბილისში გერმანიის ელჩი ბერლინში კონსულტაციების შემდეგ დღეს საქართველოში დაბრუნდა. ის თავის ერთგულ საქმიანობას გააგრძელებს ჩვენი სრული მხარდაჭერით“, - წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ელჩი პეტერ ფიშერი რამდენიმე კვირის წინ კონსულტაციებისთვის გაიწვია.
მაშინ ქვეყნის საგარეო უწყებამ დაწერა, რომ „უკვე რამდენიმე თვეა, საქართველოს მთავრობა ეწევა ევროკავშირის, გერმანიის და პირადად საქართველოში გერმანიის ელჩის, პეტერ ფიშერის საწინააღმდეგო აგიტაციას“. „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კმაყოფილება გამოხატა გერმანიის ელჩის გაწვევის გამო. მან ქართულ-გერმანული ურთიერთობების დაზიანებად შეაფასა ელჩის კრიტიკული კომენტარები „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. 2 ოქტომბერს კი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარეს.
ფორუმი