მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დატოვა ღარიბაშვილის გუნდის ყოფილმა წევრმა

დოკუმენტს ხელს აწერს ირაკლი კობახიძე. სამინისტროში ამბობენ, რომ ბარნაბიშვილმა თანამდებობა დატოვა „პირადი განცხადების საფუძველზე“.
ლერი ბარნაბიშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრად მუშაობის დროს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. ის მინისტრის მოადგილედ გასული წლის 5 მარტიდან მუშაობდა.
გუშინ, 11 ნოემბერს, ცნობილი გახდა, რომ იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას აღარ დაიკავებს ირაკლი ხმალაძე, რომელიც უწყებაში 15 მაისიდან მუშაობდა. სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გადაწყვეტილება „პირადი განცხადების საფუძველზე“ დაყრდნობით არის მიღებული.
ლერი ბარნაბიშვილის სამუშაო გამოცდილება:
- 05.03.2024 - 11.11.2025 - ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
- 10.03.2021 – 05.03.2024 - მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;
- 10.01.2020 - 10.03.2021 - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსი;
- 02.12.2015 - 10.01.2020 - ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
- 21.11.2013 - 02.12.2015 - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილე;
- 07.02.2013 - 14.05.2013 - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურებში 1992 წლიდან მუშაობდა, მათ შორის „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს.
ფორუმი