მიგრაციის სამსახურმა განმარტა, რომ გადაწყვეტილება ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივის და დამატებითი ინფორმაციის შეგროვების საფუძველზე მიიღეს.
ვილნიუსის მერმა, ვალდას ბენკუნსკასმა ადრე მიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეპერის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვის მოთხოვნით. ეს მოხდა მუსიკოსის დაგეგმილ კონცერტამდე.
„ვერ ვიჯდები და ვუყურებ, როგორ ჩამოდის ვილნიუსში შემსრულებელი, რომელსაც არ შეუძლია უპასუხოს კითხვას „ვისია ყირიმი“, რომელიც საჯაროდ გამოხატავს პატივისცემას პუტინის მიმართ და, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნით, უკრაინის კულტურის სამინისტროს მიერ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ხიფათის შემცველი პირების სიაში იქნა შეყვანილი“, - განაცხადა პოლიტიკოსმა.
ვილნიუსში არტისტის წინა კონცერტის შემდეგ, სოციალურ მედიაში გავრცელდა მისი გულშემატკივრების „უხამსი ჟესტების“ ამსახველი ვიდეოები, იუწყება Delfi.
პოლიციამ გამოიძია ინფორმაცია კონცერტის მაყურებელთა მიერ სიმბოლო Z-ის ჩვენების შესახებ, თუმცა ამის დადასტურება ვერ შეძლო.
