Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

თურქეთმა დროებით შეწყვიტა C-130-ების ფრენა საქართველოში მომხდარი ავიაკატასტროფის შემდეგ

თურქეთის შეიარაღებულ ძალებს ამ ტიპის სულ 20 სამხედრო ხომალდი ჰყავს. კონკრეტული, რომელმაც საქართველოში განიცადა კატასტროფა, 56 წლის იყო, 1969 წელს აწყობილი.
თურქეთის შეიარაღებულ ძალებს ამ ტიპის სულ 20 სამხედრო ხომალდი ჰყავს. კონკრეტული, რომელმაც საქართველოში განიცადა კატასტროფა, 56 წლის იყო, 1969 წელს აწყობილი.

საქართველოში თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო თურქეთმა C-130 ტიპის თვითმფრინავებით ფრენა დროებით შეწყვიტა.

ამის შესახებ ინფორმაცია თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა.

თურქულმა სამხედრო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა 11 ნოემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში. ამერიკული წარმოების C 130 რეისს აზერბაიჯანი-თურქეთის მიმართულებით ასრულებდა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნას ემსხვერპლა ბორტზე მყოფი ოცივე სამხედროს სიცოცხლე. სამძებრო სამუშაოები 13 ნოემბერს დასრულდა.

შსს-მ გამოძიება დაიწყო მუხლით, რაც საჰაერო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

12 ნოემბერს თურქეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ კატასტროფის ადგილას შავი ყუთი ნაპოვნია და გამოძიება მიმდინარეობს კატასტროფის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG