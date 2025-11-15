Accessibility links

პოლიციელებისთვის მუშაობისას დაშავების ან გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური გარანტიები იზრდება

მოკლედ

  • შსს-მ პარლამენტს წარუდგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც პოლიციელების და მაშველების სოციალური დაცვის გარანტიები უმჯობესდება.
  • ცვლილებებით, პოლიციელებს მიეცემათ შესაძლებლობა, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო, აიღონ ანაზღაურებადი შვებულება ერთი წლის ვადით და ამ დროის განმავლობაში მათი მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს.
  • სოციალური სიკეთეები, სავარაუდოდ, გავრცელდება პოლიციელების ოჯახის წევრებსა და ყოფილ პოლიციელებზეც.

შსს-ს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტით, ცვლილებები შედის „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში.

ცვლილებების შემდეგ:

  • გაორმაგდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის გარდაცვალების შემთხვევაში, ნაცვლად 15 000 ლარისა გარდაცვლილი პოლიციელის ოჯახს ერთჯერადად 30 000 ლარი გადაეცემა.
  • ასევე, დაკრძალვის ხარჯები ნაცვლად არსებული - 500 ლარისა, განისაზღვრება 2 000 ლარის ოდენობით.
  • იზრდება ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობა. პოლიციელს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების შემთხვევაში ნაცვლად 7 000 ლარისა, გადაეცემა 20 000 ლარი, ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებისას 15 000 ლარი, ნაცვლად 4 000 ლარისა და ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანების შემთხვევაში – 10 000 ლარი, ნაცვლად 2 000 ლარისა.
  • ასევე, კანონს ემატება შვებულება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო მოსამსახურეს შეიძლება მიეცეს ანაზღაურებადი შვებულება 1 წლის ვადით, რომლის დროსაც მისი გადაუდებელი სამედიცინო სერვისის, რეაბილიტაციის და ტრანსპორტირების თანხებს სრულად სახელმწიფო დაფარავს. მეტიც, 1-წლიანი ვადის გაგრძელება სამინისტროში შექმნილი შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე დასაშვები იქნება.
  • ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ანაზღაურებადი ხანგრძლივი შვებულების აღება შესაძლებელი ხდება იმ შემთხვევაშიც, თუკი ჯანმრთელობის პრობლემები სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს არ გაჩენილა. ამ შემთხვევაში შვებულება გაიცემა 4 თვით და სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე შეიძლება გაგრძელდეს კიდეც.
  • სოციალური გარანტიები შეიძლება, გავრცელდეს სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული პირის ოჯახის წევრზე, აგრეთვე, შრომისუუნარობის გამო სამინისტროდან/სამინისტროს სისტემიდან გათავისუფლებულ/დათხოვნილ პირზე.
  • სამედიცინო ხარჯების დაფინანსებისა და მატერიალური დახმარების საკითხები დეტალურად გაიწერება მინისტრის ბრძანებით. ანალოგიური ცვლილებები შედის „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში, რათა იმავე გარანტიებით ისარგებლონ მეხანძრე-მაშველებმა”.


