ცვლილებების შემდეგ:
- გაორმაგდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის გარდაცვალების შემთხვევაში, ნაცვლად 15 000 ლარისა გარდაცვლილი პოლიციელის ოჯახს ერთჯერადად 30 000 ლარი გადაეცემა.
- ასევე, დაკრძალვის ხარჯები ნაცვლად არსებული - 500 ლარისა, განისაზღვრება 2 000 ლარის ოდენობით.
- იზრდება ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობა. პოლიციელს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების შემთხვევაში ნაცვლად 7 000 ლარისა, გადაეცემა 20 000 ლარი, ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებისას 15 000 ლარი, ნაცვლად 4 000 ლარისა და ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანების შემთხვევაში – 10 000 ლარი, ნაცვლად 2 000 ლარისა.
- ასევე, კანონს ემატება შვებულება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო მოსამსახურეს შეიძლება მიეცეს ანაზღაურებადი შვებულება 1 წლის ვადით, რომლის დროსაც მისი გადაუდებელი სამედიცინო სერვისის, რეაბილიტაციის და ტრანსპორტირების თანხებს სრულად სახელმწიფო დაფარავს. მეტიც, 1-წლიანი ვადის გაგრძელება სამინისტროში შექმნილი შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე დასაშვები იქნება.
- ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ანაზღაურებადი ხანგრძლივი შვებულების აღება შესაძლებელი ხდება იმ შემთხვევაშიც, თუკი ჯანმრთელობის პრობლემები სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს არ გაჩენილა. ამ შემთხვევაში შვებულება გაიცემა 4 თვით და სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე შეიძლება გაგრძელდეს კიდეც.
- სოციალური გარანტიები შეიძლება, გავრცელდეს სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული პირის ოჯახის წევრზე, აგრეთვე, შრომისუუნარობის გამო სამინისტროდან/სამინისტროს სისტემიდან გათავისუფლებულ/დათხოვნილ პირზე.
- სამედიცინო ხარჯების დაფინანსებისა და მატერიალური დახმარების საკითხები დეტალურად გაიწერება მინისტრის ბრძანებით. ანალოგიური ცვლილებები შედის „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში, რათა იმავე გარანტიებით ისარგებლონ მეხანძრე-მაშველებმა”.
