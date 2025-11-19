Accessibility links

ზელენსკი იმედოვნებს, რომ უკრაინა წლის ბოლომდე რუსეთთან სამხედრო ტყვეების გაცვლას აღადგენს

თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანისა (მარჯვნივ) და თურქეთში ვიზიტად მყოფი უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის პრესკონფერენცია. ანკარა, 2025 წლის 19 ნოემბერი
თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანისა (მარჯვნივ) და თურქეთში ვიზიტად მყოფი უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის პრესკონფერენცია. ანკარა, 2025 წლის 19 ნოემბერი

უკრაინა იმედოვნებს, რომ წლის ბოლომდე აღადგენს რუსეთთან სამხედრო ტყვეების გაცვლას, განაცხადა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე 19 ნოემბერს მან დასძინა, რომ უკრაინა თურქეთის დიპლომატიურ ძალისხმევას ელის რუსეთის ომის დასრულებაში დასახმარებლად.

„რა თქმა უნდა, ჩვენ არსებითად ვისაუბრეთ დიპლომატიურ ვითარებაზე. ახლა ბევრი პროცესი უფრო აქტიური გახდა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მოქმედება კონკრეტულად მშვიდობისკენ იყოს მიმართული“, - თქვა ზელენსკიმ.


