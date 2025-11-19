ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე 19 ნოემბერს მან დასძინა, რომ უკრაინა თურქეთის დიპლომატიურ ძალისხმევას ელის რუსეთის ომის დასრულებაში დასახმარებლად.
„რა თქმა უნდა, ჩვენ არსებითად ვისაუბრეთ დიპლომატიურ ვითარებაზე. ახლა ბევრი პროცესი უფრო აქტიური გახდა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მოქმედება კონკრეტულად მშვიდობისკენ იყოს მიმართული“, - თქვა ზელენსკიმ.
ზელენსკი იმედოვნებს, რომ უკრაინა წლის ბოლომდე რუსეთთან სამხედრო ტყვეების გაცვლას აღადგენს
უკრაინა იმედოვნებს, რომ წლის ბოლომდე აღადგენს რუსეთთან სამხედრო ტყვეების გაცვლას, განაცხადა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.
