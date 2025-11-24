ხარკოვში მსხვერპლია რუსული დრონებით მორიგი დარტყმის შედეგად

მსხვერპლის შესახებ ხარკოვის მერი იჰორ ტერეხოვი და უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური იუწყებიან. დაშავებულებს შორის ორი ბავშვია.
დრონებით დარტყმა იყო ხარკოვის შევჩენკოს და სალტოვის რაიონებზე. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, დანგრეულია ერთი შენობა, ხანძარი გაჩნდა სამ სახლში და ინფრასტრუქტურის ობიექტზე.
გასულ ღამით რუსეთის ჯარებმა დრონებით შეუტიეს ჩერნიგოვის ოლქსაც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მიერ დღეს, 24 ნოემბერს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, სევერსკის რაიონში დრონებით დარტყმა იყო სახანძრო სამსახურის დაკეტილ შენობასა და სახლზე, სადაც ხანძრები გაჩნდა.
ჩერნიგოვის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ დმიტრო ბრიჟინსკის ცნობით, დაშავდა ორი ადამიანი.
უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში აფეთქებები იყო ოდესის ოლქის საპორტო ქალაქ იზმაილშიც. შედეგები ჯერჯერობით უცნობია.
