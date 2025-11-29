ირკუტსკის კოლონიიდან დაიკარგა ჟურნალისტი ნიკა ნოვაკი

რუსეთში, "უცხოურ ორგანიზაციასთან კონფიდენციალური თანამშრომლობისთვის" მსჯავრდადებული ჟურნალისტის, ნიკა ნოვაკის ადვოკატი იუწყება, რომ პატიმარი დაიკარგა ირკუტსკის ოლქის მე-11-ე კოლონიიდან. ნოვაკს ოთხი წლით აქვს მისჯილი პატიმრობა.
ადვოკატი იულია კუზნეცოვა ვარაუდობს, რომ ნოვაკი კოლონიიდან გადაიყვანეს, კოლონიის ხელმძღვანელობა ამას არც ადასტურებს და არც უარყოფს.
"მიმდინარე კვირაში ნიკასთან შესვლას ცდილობდა ჩემი კოლეგა ადვოკატი, მაგრამ იგი არ შეუშვეს. კოლონიაში მან შეამჩნია აშკარა ხმაური და საგამოძიებო კომიტეტის ბევრი თანამშრომელი. კონკრეტულად რა მოხდა, ამას უწყების თანამშრომლები არ ამბობენ" - წერს კუზნეცოვა. მას ინფორმაცია ტელეფონით არ მიაწოდეს, კუზნეცოვამ ოფიციალური თხოვნა დაწერა.
მანამდე ნოვაკი ყვებოდა, რომ მასზე რეგულარულად ხორციელდებოდა ზეწოლა კოლონიის ადმინისტრაციის მხრიდან, ერთ-ერთი თანამესაკნე მისგან ცდილობდა სახელმწიფო საიდუმლოსთან დაკავშირებული მონაცემების მიღებას.
ნიკა ნოვაკის დედა - რომელიც თავისი შვილის საქმეზე ტელეგრამის არხს ამუშავებს - ასევე ვარაუდობს, რომ ჟურნალისტი სხვაგან გადაიყვანეს. დედა ასევე აღნიშნავს, რომ, მიღებული წერილის თანახმად, ჟურნალისტმა შიმშილობა შეწყვიტა.
გადაყვანის პროცესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს. ამ პერიოდში მსჯავრდადებულთან კონტაქტი არ არის.
ნიკა ნოვაკს, რომელიც შტატგარეშე კორესპონდენტის რანგში რადიო თავისუფლებასთანაც თანამშრომლობდა, 2024 წლის ნოემბერში მიუსაჯეს ოთხწლიანი პატიმრობა, "უცხოეთის ორგანიზაციასთან კონფიდენციალურ საფუძვლებზე თანამშრომლობის" საქმეზე. ესაა პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტს ამ მუხლით განაჩენი მიუსაჯეს.
ფორუმი