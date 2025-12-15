Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

აშშ-ში დააკავეს რეჟისორ რობ რაინერისა და მისი ცოლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი - მათი შვილი ნიკ რაინერი

რობ რაინერი ცოლთან, მიშელ რაინერთან ერთად. ვაშინგტონი, 23 დეკემბერი, 2023 წელი
რობ რაინერი ცოლთან, მიშელ რაინერთან ერთად. ვაშინგტონი, 23 დეკემბერი, 2023 წელი

აშშ-ის პოლიციის თანახმად, მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს ჰოლივუდის რეჟისორის, რობ რაინერის ვაჟი მას შემდეგ, რაც მისი მშობლები ლოს-ანჯელესში, საკუთარ სახლში მოკლულები იპოვეს.

„გამოძიებას აწარმოებს მკვლელობების განყოფილება“, - განუცხადა ლოს-ანჯელესის პოლიციის უფროსმა ჯიმ მაკდონელმა ჟურნალისტებს. - „ისინი მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ამ საქმეზე და შეძლეს ნიკ რაინერის დაკავება, რომელიც ამ საქმეში ეჭვმიტანილია. შემდგომში მას მკვლელობისთვის ბრალი წაუყენეს“.

14 დეკემბერს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში პოლიცია არ ამხელდა მოკლულების - 78 წლის კაცის და 68 წლის ქალის - ვინაობას. მათი გვამები ლოს-ანჯელესში, სახლში იპოვეს.

ამერიკული მედიასაშუალებები ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ რობ რაინერს და მიშელს ჭრილობები დანით ჰქონდათ მიყენებული.

რობ რაინერს გადაღებული აქვს 20-ზე მეტი ფილმი, მათ შორის „როცა ჰარი შეხვდა სალის“ და „მიზერი“... კინორეჟისორი დემოკრატიული პარტიის აქტიური მხარდამჭერი იყო.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG