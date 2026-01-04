ბერლინში ათიათასობით ოჯახი კვლავ ელექტროდენის გარეშეა

მოქალაქეები, რომელთა გათბობა ელექტროდენთან არის დაკავშირებული, იქ თავშესაფარი პოვნას შეძლებენ. ამასობაში, 7000 ოჯახი ხელახლა დაუკავშირდა ელექტრო ქსელს, თუმცა ათასობით ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა.
3 იანვრის დილით ადრე, ტელტოვის არხზე ლიხტერფელდეს ელექტროსადგურისკენ მიმავალ საკაბელო ხიდზე გაჩენილმა ხანძარმა მნიშვნელოვანი ელექტროგაყვანილობა დააზიანა.
ამას მოჰყვა ელექტრომომარაგებისშეწყვეტა. მას შემდეგ ნიკოლასზეეს, ცელენდორფის, ვანზეეს და ლიხტერფელდეს რაიონებში ელექტროენერგიის მიწოდება მნიშვნელოვნად შეჩერდა. თავდაპირველად, 45 ათასი ოჯახი და 2200-ზე მეტი ობიექტს არ ჰქონდა დენი. ამასობაში, ქსელის ოპერატორის ცნობით, 7000 ოჯახსა და 150 კომერციულ მომხმარებელს აღუდგა ელექტრომომარაგება. 4 იანვარს კიდევ 3000 ოჯახისთვის დენის მიწოდების აღდგენა იყო დაგეგმილი.
ოპერატორის, Stromnetz Berlin-ის, ცნობით, ელექტროქსელის დაზიანება იმდენად სერიოზულია, ხოლო შეკეთება იმდენად რთულია, რომ საგანგებო მდგომარეობა განსაკუთრებით დიდხანს გაგრძელდება. მოსალოდნელია, რომ ელექტროენერგიის ყველა აბონენტი ხუთშაბათს შუადღემდე ვერ იქნება დენით უზრუნველყოფილი.
Stromnetz Berlin-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამჟამად სამუშაოები ორ ადგილას მიმდინარეობს. ერთი მხრივ, ტელტოვის არხზე საკაბელო ხიდის შეკეთება ხდება, ხოლო მეორე მხრივ, დაზარალებული ოჯახებისთვის დროებითი ელექტროენერგიის მიწოდების ორგანიზება მიმდინარეობს.
ჯერ კიდევ შაბათს 3 იანვარს, ბერლინის ეკონომიკის და ენერგეტიკის სენატორის, ფრანცისკა გიფის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ, დაზიანება განზრახ ჩადენილი ქმედება იყო. სხვა შემთხვევაში ძალიან სქელი მაღალი ძაბვის კაბელების ამ გზით დაზიანება ძალიან რთული იქნებოდა.
