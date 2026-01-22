კახა კალაძე შენობებზე წარწერების გაკეთებისთვის ჯარიმების გაზრდას ითხოვს

მან მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე თქვა, რომ ამ ინიციატივით პარლამენტს მიმართავს.
„ორი წლის განმავლობაში ხუთი ათასამდე ფაქტი არის დაფიქსირებული, ეს არის შენობა-ნაგებობები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, სახელმწიფო უწყებების შენობები, მეტროს ამოსასვლელები, გაჩერებები და ასე შემდეგ“, - თქვა კახა კალაძემ.
მან აღნიშნა, რომ პრობლემის მოგვარებაში ჩაერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროც.
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 1662 მუხლის მიხედვით, „მოედანზე, გზაზე, პარკში, სკვერში, მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებული ინფრასტრუქტურის/ინვენტარის, საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი სხვა ობიექტის, მათ შორის, საგზაო ნიშნის, შუქნიშნის, გარესამეთვალყურეო კამერის, განზრახ დაზიანება ან განადგურება“ ისჯება 1000-ლარიანი ჯარიმით.
თბილისის ქუჩებში, შენობებზე, სახელმწიფო უწყებების შენობებზე და გაჩერების მოსაცდელებზე ასობით წარწერაა დატოვებული. მათი ერთი ნაწილი პროევროპული აქციების დაწყების დროს „ქართული ოცნების“ პოლიტიკას აკრიტიკებდა.
