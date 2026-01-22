ტრამპი აცხადებს, რომ გრენლანდიის გამო შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკება კვლავ მიმდინარეობს

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხუთშაბათს 22 იანვარს განაცხადა, რომ გრენლანდიასთან დაკავშირებით აშშ-ს შეთანხმების დეტალები კვლავ დამუშავების პროცესშია, იტყობინება Reuters-ი.
წინა დღეს მან ტარიფების მუქარისგან უკან დაიხია და დანიის ამ ტერიტორიის ხელში ჩასაგდებად ძალის გამოყენება გამორიცხა.
დავოსიდან Fox Business Network-თან ინტერვიუში ტრამპმა ასევე აღიარა გრენლანდიისადმი თავისი სწრაფვის გავლენა გლობალურ ბაზრებზე და თქვა, რომ არ აპირებს მის შესაძენად გადახდას.
„ახლა რეალურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დეტალებზე. მაგრამ არსებითად ეს სრული წვდომა იქნება. არ არსებობს დასასრული, არ არსებობს დროის ლიმიტი“, - თქვა ტრამპმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში.
„შევამჩნიე, რომ საფონდო ბირჟა მნიშვნელოვნად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ეს გამოვაცხადეთ“, - განაცხადა მან FBN-ის გადაცემაში „დილა მარიასთან ერთად“.
ტრამპმა გრენლანდიის შეძენის იდეის განხილვა გასულ წელს დაიწყო მას მერე, რაც აშშ-ის პრეზიდენტის პოსტი დაიკავა მეორედ, მაგრამ ბოლო კვირების განმავლობაში ამ თემაზე ლაპარაკი გახშირდა და 17-18 იანვარს რვა ევროპულ ქვეყანას, რომლებიც მის მოსაზრებას ერ იზიარებდნენ, 10%-იანი საბაჟო ტარიფებით დაემუქრა.
კითხვაზე, თუ რა თანხის გადახდას აპირებდა ნახევრად ავტონომიური ტერიტორიისთვის, აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა: „ჩვენ არაფრის გადახდა არ მოგვიწევს, გარდა იმისა, რომ ოქროს გუმბათს ვაშენებთ“.
ტრამპმა თქვა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება გრენლანდიაზე „სრულ წვდომას“ მისცემს აშშ-ს, მათ შორის სამხედროებს: „ჩვენ ყველაფერს ვიღებთ, რაც გვინდა, უფასოდ“.
