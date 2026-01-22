ზელენსკიმ გააკრიტიკა ევროპის ქვეყნები და გამბედაობისკენ მოუწოდა მათ

დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას, 22 იანვარს, ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მშვიდობის მიღწევა აშშ-ის პრეზიდენტის მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია და ევროკავშირი გააკრიტიკა პოლიტიკური ნების ნაკლებობის გამო, რაც გამოიხატება ჩამორთმეული რუსული აქტივების უკრაინის დასახმარებლად გამოყენების სურვილის არქონაში.
„მსოფლიოში თავისუფლების დაცვაში ლიდერობის საკუთარ თავზე აღების ნაცვლად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამერიკის ყურადღება სხვაგანაა, ევროპა გზააბნეულია და ცდილობს აშშ-ის პრეზიდენტის დარწმუნებას, შეიცვალოს “, - განაცხადა ზელენსკიმ.
უკრაინის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით, შეიქმნას ევროკავშირის ერთიანი შეიარაღებული ძალები. ზელენსკი თვლის, რომ თუ რუსეთი თავს დაესხმება ბალტიისპირეთის ქვეყნებს და შეერთებული შტატები უარს იტყვის ჩარევაზე, „ევროპამ უნდა იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი.“
