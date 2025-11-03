Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ტრამპი "ამ მომენტში" გამორიცხავს კიევისთვის ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების მიწოდებას

დონალდ ტრამპი Air Force One-ის ბორტზე ესაუბრება ჟურნალისტებს. 31 ოქტომბერი, 2025 წელი
დონალდ ტრამპი Air Force One-ის ბორტზე ესაუბრება ჟურნალისტებს. 31 ოქტომბერი, 2025 წელი

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ "ამ მომენტში" არ განიხილავს უკრაინისთვის ტომაჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტების მიწოდებას. ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გაცემისას მან აღნიშნა, რომ მისი პოზიცია შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მისი პასუხია „არა“.

მანამდე, „ტომაჰავკის“ ტიპის რაკეტების მიწოდების შესაძლებლობაზე საუბრისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული რომც ჰქონდეს, ჯერ სურს იცოდეს, რა მიზნებისთვის გამოიყენებს მათ უკრაინა.

მან ასევე აღიარა, რომ ასეთი მიწოდება „მნიშვნელოვან დაძაბულობას“ გამოიწვევს. ზოგიერთი კომენტატორი ვარაუდობდა, რომ ტრამპს შესაძლოა უკრაინისთვის რაკეტების მიწოდების შესახებ ოქტომბრის შუა რიცხვებში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე გამოაცხადებინა. თუმცა ეს ასე არ მოხდა; შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ ნათლად თქვა, რომ „ტომაჰავკის“ თემა ამ ეტაპზე შეჩერებულია.

ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ არ მონაწილეობს რუსეთის გაყინული აქტივების ბედის შესახებ დისკუსიებში.

მოსკოვმა ადრე კატეგორიულად უარყო უკრაინისთვის ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების შესაძლო მიწოდება და განაცხადა, რომ ეს ომის მიმდინარეობაზე გავლენას არ მოახდენდა, მაგრამ აშშ-რუსეთის ურთიერთობებს დააზარალებდა.

CBS-თან ინტერვიუშ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი რწმენა, რომ რუსეთი საბოლოოდ დათანხმდება უკრაინაში მშვიდობას. მან თქვა, რომ ამას ხელს შეუწყობდა მოსკოვზე ეკონომიკური ზეწოლა, ასევე აშშ-სა და რუსეთს შორის ურთიერთსასარგებლო ვაჭრობის შესაძლებლობა მშვიდობის დამყარების შემდეგ. მან ასევე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი მოიხსენია, როგორც „მკაცრი და ჭკვიანი“ ადამიანები და „ძლიერი ლიდერები“, რომლებთანაც „თამაში არ შეიძლება“.

ასევე ნახეთ

ტრამპი უარყოფს, რომ ზელენსკის მოუწოდა რუსეთისთვის მთელი დონბასის დათმობისკენ

Financial Times-ი: ტრამპმა ზელენსკის მოუწოდა, შეუთანხმდეს პუტინს, თორემ უკრაინას განადგურება ემუქრება

ზელენსკიმ აშშ-ში ვიზიტის შემდეგ მოკავშირეებს მოუწოდა, თავი შეიკავონ რუსეთისთვის დათმობებისგან

CNN: ტრამპს არ გამოურიცხავს კიევისთვის „ტომაჰავკების“ მიწოდება

ყურადღების ცენტრშია „ტომაჰავკები“ და საუბრის ტონი - დღეს ტრამპი ვაშინგტონში ზელენსკის ხვდება

ტრამპი: რაკეტები „ტომაჰავკი“ მრავლად გვაქვს, მაგრამ თავადაც გვჭირდება

რუსეთი "სერიოზულადაა შეშფოთებული" აშშ-ის მიერ უკრაინისთვის რაკეტების მიწოდების შესაძლებლობის გამო

ტრამპმა და ზელენსკიმ ორი დღის განმავლობაში მეორედ ისაუბრეს


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG