ტრამპი "ამ მომენტში" გამორიცხავს კიევისთვის ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების მიწოდებას

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ "ამ მომენტში" არ განიხილავს უკრაინისთვის ტომაჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტების მიწოდებას. ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გაცემისას მან აღნიშნა, რომ მისი პოზიცია შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მისი პასუხია „არა“.
მანამდე, „ტომაჰავკის“ ტიპის რაკეტების მიწოდების შესაძლებლობაზე საუბრისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული რომც ჰქონდეს, ჯერ სურს იცოდეს, რა მიზნებისთვის გამოიყენებს მათ უკრაინა.
მან ასევე აღიარა, რომ ასეთი მიწოდება „მნიშვნელოვან დაძაბულობას“ გამოიწვევს. ზოგიერთი კომენტატორი ვარაუდობდა, რომ ტრამპს შესაძლოა უკრაინისთვის რაკეტების მიწოდების შესახებ ოქტომბრის შუა რიცხვებში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე გამოაცხადებინა. თუმცა ეს ასე არ მოხდა; შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ ნათლად თქვა, რომ „ტომაჰავკის“ თემა ამ ეტაპზე შეჩერებულია.
ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ არ მონაწილეობს რუსეთის გაყინული აქტივების ბედის შესახებ დისკუსიებში.
მოსკოვმა ადრე კატეგორიულად უარყო უკრაინისთვის ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების შესაძლო მიწოდება და განაცხადა, რომ ეს ომის მიმდინარეობაზე გავლენას არ მოახდენდა, მაგრამ აშშ-რუსეთის ურთიერთობებს დააზარალებდა.
CBS-თან ინტერვიუში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი რწმენა, რომ რუსეთი საბოლოოდ დათანხმდება უკრაინაში მშვიდობას. მან თქვა, რომ ამას ხელს შეუწყობდა მოსკოვზე ეკონომიკური ზეწოლა, ასევე აშშ-სა და რუსეთს შორის ურთიერთსასარგებლო ვაჭრობის შესაძლებლობა მშვიდობის დამყარების შემდეგ. მან ასევე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი მოიხსენია, როგორც „მკაცრი და ჭკვიანი“ ადამიანები და „ძლიერი ლიდერები“, რომლებთანაც „თამაში არ შეიძლება“.
