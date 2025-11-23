პოლიციამ პარლამენტთან ერთი მოქალაქე დააკავა

დაკავების ზუსტი მიზეზი უცნობია. პოლიციამ ია მელითაური დაკავებისთვის განკუთვნილ ავტომობილში ჩასვა და ტერიტორიიდან გაიყვანა. თვითმხილველთა თქმით, დაკავებამდე მელითაურს გზა არ გადაუკეტავს.
საკანონმდებლო ორგანოსთან აქციის მონაწილეები მსვლელობით მივიდნენ მეტროსადგურ „მარჯანიშვილიდან”.
მსვლელობის მონაწილეებს საპოლიციო ძალები მიჰყვებოდნენ და გზის სავალ ნაწილზე გადასვლის საშუალებას არ აძლევდნენ.
მეტროსადგურ „მარჯანიშვილამდე” აქციის მონაწილეები „სადგურ ავლაბრიდან” მეტროს საშუალებით მივიდნენ. მსვლელობისას ისმოდა შეძახილები: „ცეცხლი ოლიგარქიას”, „ბრძოლა ბოლომდე”.
საპროტესტო აქციის მონაწილეები პარლამენტთან უცვლელი მოთხოვნებით თითქმის ერთი წელია იკრიბებიან და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მოითხოვენ.
ფორუმი