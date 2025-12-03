უკრაინაში მსხვერპლია რუსული დრონებით მორიგი შეტევის შედეგად

დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ ტელეგრამ-არხით 3 დეკემბერს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, პავლოგრადის რაიონის ქალაქ ტერნოვკაში 2 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. ნაწილობრივ დანგრეულია ერთი კერძო სახლი. კიდევ 6 დაზიანებულია. რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა.
რუსული დრონებით შეტევის შედეგად ოდესის რაიონში ხანძარი გაუჩნდა ენერგოობიექტს. ამის შესახებ ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაცია იუწყება. მისივე ცნობით, დაიჭრა ერთი ადამიანი, რომლის მდგომარეობა მძიმეა.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 111 უპილოტო საფრენი აპარატით.
საჰაერო ძალების თანახმად, დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო 83 რუსული დრონის ჩამოგდება და 27-ით პირდაპირი დარტყმა 13 ადგილზე. დნეპროპეტროვსკის და ოდესის ოლქების გარდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტები და სახლები დაზიანებულია ზაპოროჟიეს და ხარკოვის ოლქებში.
ფორუმი